中国证监会副主席：上市公司和投资者是鱼与水的关系

“上市公司和投资者是鱼与水的关系，同生共荣、成就彼此。”

据中新社报道，中国证监会副主席阎庆民昨天在北京出席上市公司2020年报业绩说明会经验交流会时称，没有投资者的支持与拥护，就没有上市公司高质量发展的基石与支柱。

他表示，作为高质量发展的责任主体，上市公司应秉持对投资者高度负责的工作理念，以业绩说明会为纽带，提升投资者关系管理水平，这不仅仅是实现“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的重要途径，更是提升上市公司核心竞争力、助力实现高质量发展的有效路径。

对于做好投资者关系管理，阎庆民提出了三方面内容。第一，做好信息披露，是上市公司投资者关系管理的起点。

他说，召开好业绩说明会，让财务数据等年报信息从“幕后”走到“台前”，通过与投资者建立更为主动的战略性沟通，配合高质量的信息披露及有效的投资者关系管理，能进一步畅通公司信息和外部信息的双向交互渠道，帮助公司消除与投资者之间的信息壁垒，赢得市场及投资者的信任与认可。

第二，做好规范治理，是上市公司投资者关系管理的重点。阎庆民说，以业绩说明会为契机，投资者与公司“关键少数”就公司经营、战略发展、资本运作等重大问题开展平等交流对话，让管理层直接聆听到市场与投资者声音，通过监督制衡、增强透明度，帮助上市公司检验工作有效性和合理性，敦促上市公司时刻保持正确合规的经营策略，恪守企业社会职责。

第三，强化价值观念，是上市公司投资者关系管理的基点。阎庆民表示，业绩说明会有助于企业将产品市场的品牌溢价同步到资本市场，让投资者更快更直接地了解企业盈利能力和投资价值，主动引导市场预期，并充分反映在对企业的动态估值当中。