国民党批“邻国论”几乎是“两国论”翻版

台湾在野的国民党昨天（2日）批评总统蔡英文的“邻国论”几近是“两国论”的翻版，再次挑动两岸已经恶化的关系。

蔡英文8月31日在一场安全对话上致词时说，台湾不会将安全伙伴的协助视为理所当然，并“致力与邻国合作”，防止台海、东海及南中国海发生军事冲突。

她还说，台湾可以成为促进区域和平繁荣发展的中坚力量，愿意承担确保区域稳定的责任，不走向军事对抗，“盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存”，并坚持捍卫民主和生活方式。

国民党在官网发布的新闻搞中认为，蔡英文的“邻国”用法模糊，又与她就职时的两岸政策宣示自相矛盾。倘若蔡英文用“邻国”指涉中国大陆，就与台独无异，不仅违反她自己的政治承诺，以及身为总统的责任，也等于改变现状，会引起两岸更多的纷争与冲突。

国民党也指蔡英文的“不走向军事对抗”，看似向对岸释出善意，却又在关键问题上违背宪法托付，使两岸官方更不可能对话。国民党说：“蔡总统一厢情愿地自说自话，踩着两岸关系法理的底线，又疑似以‘邻国论’朝台独方向匍匐前进，只会加深民众对其两岸路线的不信任。”

另据中时新闻网报道，国民党主席江启臣则认为，蔡英文一向在两岸议题打擦边球，这次的“邻国论”或之前以“中华民国台湾”取代“中华民国”，不管在两岸或国际上，都是模糊不清的概念和用词，无助于捍卫主权。

媒体人赵少康在面簿上解读说，蔡英文谈话各提到一次“邻国”，但对象显然不同，前句要合作的“邻国”应该是指日本、韩国、菲律宾、越南甚至美国，但后句要和平共存的“邻国”，明显指的是“中国大陆”。