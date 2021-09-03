赵少康下周公开“战斗蓝”初步成员名单

今年2月高调宣布将在2024年问鼎总统大位的台湾资深媒体人赵少康，昨天称自己这两天与25名“战斗蓝”立委座谈，听取意见凝聚未来方向，他预计下周四（9日）召开记者会，公布“战斗蓝”宣言及初步成员名单。

综合《联合报》、中央社报道，赵少康说，国民党战斗力长期不符基层期待，他的“战斗蓝”是一种精神、一种问政方式，是奋战到底的意志，不是组织或次团，而是要团结中央、地方所有公职互相声援，让有志一同者不孤单。

赵少康宣示，未来四大公投、修宪等重大议题，“战斗蓝”都不会缺席，并会针对不合时宜的法律、包括能源、环保、居住正义、课纲、青年就业等提出主张或推动修法。

至于2022县市长选举，赵少康说，“战斗蓝”更将集结力量互相拉抬，目标是只要喊出“我是战斗蓝”，且有具体表现的人都可以当选。

赵少康称，他与立委座谈后，明天（4日）将赴高雄与部分“战斗蓝”高雄市议员会面，下周四（9日）早上，正式召开“战斗蓝”行动记者会，公开“战斗蓝”宣言以及初步名单。

针对国民党主席候选人明天进行电视辩论会，赵少康认为，候选人有三个问题不能回避，包括把自己的两岸政策主张说得让民众能听懂；在美国和中国大陆全面竞争对峙时代，国民党如何争取台湾最大利益与所能扮演角色；国民党如何反制民进党的“1450”大内宣。

今年71岁的赵少康是中国广播公司董事长，曾留学美国深造机械工程学，当过台湾大学副教授和美国企业的亚洲区总经理。31岁从政后历任两届台北市议员、环境保护署署长、三届立法委员。1992年参选立委时获创纪录高票，刮起“少康旋风”，隔年退出国民党创建新党，1994年参选台北市长落败后转战媒体，之后先后主持政论节目《新闻骇客》《少康战情室》，在台湾乃至中国大陆都有许多受众。

今年2月1日，赵少康在国民党上届总统候选人韩国瑜的鼓励下，宣布重返国民党。他原想参选党主席，但因恢复党籍未满一年不符资格而作罢，一周后表态要争取参选2024年总统选举。

最近，他号召组织“战斗蓝”，要率领积弱的国民党发挥战斗精神，通过针砭施政弊端、主导社会议题、集体动员和爱心送暖行动，与民进党战斗到底。至今已有约30名市议员和立委加入战斗蓝阵营。