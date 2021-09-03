26人因哀悼刺警嫌犯事件将禁足港大

香港大学就学生会哀悼刺警嫌犯事件展开调查后，决定对26名学生会评议会成员采取风险管理措施，这些学生下周一起不得进入校园范围及使用校园设施，直到另行通知为止。

据香港《明报》今天（3日）报道，港大校委会8月初勒令，禁止出席哀悼刺警嫌犯会议的评议会成员踏足校园，或是使用大学设施和服务。校方随后调查这起事件，港大教务长曾咏诗上个月24日通过电邮向评议会学生提出三道问题，即是否出席了上述会议、是否提出涉事议案，以及投票意向。

校方昨天说，在44名评议会成员中，18名学生不用被禁足，并希望这些学生深刻反思自己言行，恪守个人及对社会的道德责任，守法知理。

至于其余的26人，港大教务长曾咏诗在发给部分评议会学生的电邮中称，由于针对这些学生的风险未能消除，校方向他们发出禁足令。有被禁足的学生收到电邮，得知校方会在学生补交资料后再考虑。

评议会7月在会议开始前默哀一分钟，之后通过有关“七一”刺警案疑凶梁健辉的议案，议案为“评议会对梁健辉先生逝世深表悲痛；向他的家人和朋友表示同情和慰问；感激他为香港牺牲”。

此举引发港大校委会主席李国章、教育局等多方批评。评议会在两天后宣布撤回议案。四名出席该会议的学生随后也面临《香港国安法》宣扬恐怖主义罪的控状，其中一人获准保释。