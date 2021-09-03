分析：北京证券交易所的设立显示 企业家仍可在中国获得资金

分析师称，北京证券交易所的设立，是要发出这项信号：即便美国市场的融资机会减少，企业家仍可以在中国获得资金。

中国国家主席习近平昨晚宣布将设立北京证券交易所。《华尔街日报》称，根据习近平的讲话和中国证监会发表的声明，该北京证券交易场所将壮大北京现有的股票市场，并致力于服务创新型中小企业。

据报道，分析师这样描述该计划，称其是对已在北京推出八年的新三板精选层的重组或重塑，而不是将该交易所与上海、深圳和香港的传统交易所等同而论。在新三板，专业投资者可以对数千家国内公司的股票进行交易。

分析师称，中国政府是在通过支持新的股票投资场所来发出信号：即便美国市场的融资机会减少，企业家仍可以在中国获得资金。多年来，中国初创公司为在美国融资一直采用技术性上市策略，但最近几个月，美国和中国的政府部门都对此表示不满，部分原因是北京要求保护本土企业掌握的技术秘密。

《华尔街日报》引述伦敦国王学院的法学讲师Lerong Lu说，中国政府是真的想扶持下一代的科技公司。他称该计划主要是对在北京的全国中小企业股份转让系统（NEEQ）进行重组，该市场也被称为新三板。

自1990年上海和深圳股市设立以来，中国大陆的股票交易多年来仅限于这两个市场，但在过去10年左右的时间里，监管机构试图通过允许建立替代交易场所来吸引上市，并制定了资本管制的变通办法，允许外国人有更多投资渠道。据世界交易所联合会的数据，截至2020年的10年，包括香港在内，中国市场的资本总额增加了两倍多，超过18万亿美元，上市公司超过1.5万家。

不到三年前，中国政府宣布设立科创板，以吸引科技业的大型公司上市并与纳斯达克市场竞争，当时正值中美贸易战愈演愈烈之际。如今，属于上海证券交易所的科创板正吸引国内公司登陆，包括曾在纽约证券交易所交易的中芯国际。

《华尔街日报》指出，NEEQ也是一个这样的新交易场所，但自2013年推出以来一直面临交易量低迷问题。

有关部门已寻求通过分层机制来吸引对NEEQ内主要企业的关注。中国证监会表示，北京证交所将以NEEQ的精选层为基础组建。

不过，选择中国政府和监管机构所在地北京作为新交易所地点，似乎凸显出中国政府战略中对立的因素。分析师称，一方面中国政府想激励创业精神，但另一方面也决心对金融市场行使权力，并驯服那些在公开市场上致富的大亨们。