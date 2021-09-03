绿营就邻国论问江启臣“心中的中国是什么国”

台湾总统蔡英文的邻国论引发蓝绿两营之间的口水战。民进党立法院党团副干事长蔡易余强调，台湾就是“中华民国”，并质问国民党主席江启臣，如果他不认为中国大陆是“邻国”，他“心中的中国是什么国，难道是你的祖国吗？”

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，蔡易余今天（3日）在线上记者会上批评国民党从江启臣到“地下党主席、战斗蓝”赵少康，不断用邻国论，曲解蔡英文致力于区域和平的原意。

蔡易余称，邻国论不存在任何文通，并指中国大陆不断的企图用武力威胁台湾。他也使用“这个邻国”一词，呼吁大陆不要继续在世界上施展扩张主义。

不过，同样出席记者会的民进党团副干事长黄世杰却称，“邻国”指的是区域安全发展，并说台湾会致力跟区域所有地区合作，防止台湾海峡、东海和南中国海有军事威胁冲突。

民进党发言人颜若芳早前称，蔡英文执政以来，态度很清楚，就是领导台湾善尽区域责任，稳定两岸和平现状。

颜若芳认为，赵少康等蓝营人士无需为了声量制造话题，并称赵少康、国民党对于两岸关系的观点，显然与台湾主流民意不尽相同，一味蹭蔡英文的声量，往极端路线发展，只会证明国民党将两岸路线越走越窄。

蔡英文8月31日在一场安全对话上致词时说，台湾不会将安全伙伴的协助视为理所当然，并“致力与邻国合作”，防止台海、东海及南中国海发生军事冲突。

她还说，台湾可以成为促进区域和平繁荣发展的中坚力量，愿意承担确保区域稳定的责任，不走向军事对抗，“盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存”，并坚持捍卫民主和生活方式。

国民党之后批评邻国论几近是两国论的翻版，再次挑动两岸已经恶化的关系。倘若蔡英文用“邻国”指涉中国大陆，就与台独无异，不仅违反她自己的政治承诺，以及身为总统的责任，也等于改变现状，会引起两岸更多的纷争与冲突。

媒体人赵少康也在面簿上解读说，蔡英文谈话各提到一次“邻国”，但对象显然不同，前句要合作的“邻国”应该是指日本、韩国、菲律宾、越南甚至美国，但后句要和平共存的“邻国”，明显指的是中国大陆。

江启臣则认为，蔡英文一向在两岸议题打擦边球，这次的“邻国论”或之前以“中华民国台湾”取代“中华民国”，不管在两岸或国际上，都是模糊不清的概念和用词，无助于捍卫主权。

