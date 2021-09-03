中国恒大美元债跌跌不休连创新低

背负沉重债务压力的中国恒大集团相关美元债今天依旧跌势不休，尽数续创新低，除个别券外，大多已跌至面值的三成以下。恒大地产在遭中诚信国际降低信用评级后，国内债券一度暴挫，对恒大偿债的忧虑更盛。

路透社报道，2022年4月11日到期的中国恒大美元债（票面利率9.5%）每1美元最新买价在31.92美分，昨日午后在34.8美分左右。2023年11月6日到期的恒大地产美元债（票面利率13.75%）每1美元最新买价在24.4美分，周四午后在29.2美分附近。

中国本土最大信用评级机构--中诚信国际昨天公告称，将中国恒大集团旗下恒大地产的主体及相关债项信用等级由AAA调降至AA，并列入可能降级的观察名单；理由是恒大地产及恒大集团债务接续及偿还面临的不确定性明显增加。

恒大系的境内人民币债券今天持续大跌，部分公司债一度跌逾20%，尾盘幅度有所收窄。15恒大03一度暴挫22.84%，最终收报54.9元人民币，跌幅5.88%；20恒大01最多亦曾跌逾20%，收盘跌幅缩至6.3%报在65元。

中国恒大集团股票今天早盘一度续跌超过4%，再创逾六年新低。

中国恒大周二发布中期业绩，上半年净利同比大升1.2倍，主要受出售包括恒腾网络在内的附属公司股权收益带动；但期内交楼面积减少及减价促销拖低销售均价，毛利率由去年同期的25%几近削半至12.9%；并指集团存在借款违约及正常业务过程以外的诉讼风险。

中期业绩公告并称，有关对集团的负面报道对流动性造成一定不利影响，在集团房地产开发业务中，造成延迟支付供货商和工程款情况，导致部分相关项目停工。目前在政府的协调支持下，集团正在积极与供应商及建筑承包商洽谈争取该等项目复工。

中国央行、银保监会相关部门8月中旬约谈恒大高管，要求其必须努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。恒大回应指将以最大决心、最大力度保持经营稳定，化解债务风险。

