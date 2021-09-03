中国电商企业京东昨天（2日）宣布，禁售87款游戏，包括《集合啦！动物森友会》和《超级马力欧制造2》。

据中国《北京青年报》报道，京东在公告中规定，未经审批备案的游戏不得在京东商城出售，并对违规者实施扣分制。

中国早前进一步收紧18岁以下未成年人上网玩游戏的时间限制，以解决未成年人沉迷网络游戏的问题。

在新规下，网络游戏企业除了星期五至星期天和法定节假日的每晚8时至9时，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

新规定要求严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强监督检查有关措施的落实情况，严肃处理未严格落实的网络游戏企业。

中国国家新闻出版署2019年发布的《防止未成年人沉迷网络游戏通知》，规定网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每天累计不得超过三小时，其他时间每天累计不得超过一个半小时。近日发布的规定进一步收紧时长，堪称“最严网游新规”。

未成年人沉迷网游的问题在中国讨论已久。新华社引述数据称，当前中国62.5%的未成年网民经常在网上玩游戏；13.2%未成年手机游戏用户，在工作日玩手机游戏每日平均超过两小时。报道称，过度投入网络游戏，对中国未成年人生理和心理带来双重负面影响。

中国游戏行业集中度高，其中腾讯游戏占据行业半壁江山。腾讯就新规回应时称，腾讯从2017年至今，围绕未成年人保护，持续进行各项新技术、新功能的自发探索与应用。接下来，基于主管部门的最新要求，腾讯会严格遵守，积极予以落实。