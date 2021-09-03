中国外交部：希望美客观理性看待中国和中美关系

针对美国总统气候问题特使克里昨天和中国官员会谈后表示，气候问题不是地缘政治武器，中国应该在气候问题上做更多，中国外交部发言人汪文斌今天回应，希望美国客观理性看待中国和中美关系，“搬掉中美气变合作道路上的‘绊脚石’”。

据中新网报道，汪文斌在外交部例行记者会上说，基于《联合国气候变化框架公约》确定的共同但有区别的责任原则和《巴黎协定》国家自主贡献的制度规定，缔约方享有减排目标与行动的主权。

他说，中国一直是生态文明的践行者，气候治理的行动派，在提前超额完成2020年气候行动目标基础上，中国去年宣布了碳达峰、碳中和目标愿景以及国家自主贡献新目标，“我们将说到做到。中方的气候行动受到国际社会广泛赞誉”。

汪文斌还说，发达国家从工业化进程到碳达峰普遍用了一两百年的时间，而中国只有50多年。从碳达峰到碳中和，欧盟将用71年，美国43年，日本37年，而中国给自己定的目标是30年。中国作为世界上最大的发展中国家，将用历史上最短的时间完成全球最高碳排放强度降幅。这充分体现了中国作为负责任大国的担当。

他并强调，美国应承担起自身法定责任，与发展中国家在气候变化领域开展有意义的合作。希望美国客观理性看待中国和中美关系，搬掉中美气变合作道路上的“绊脚石”，本着相互尊重、平等互利的原则推动双方在气变等领域的协调合作取得更多成果。

