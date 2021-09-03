北京证交所新股上市首日不设涨跌幅限制

北京证券交易所新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制为30%。

综合路透社、中新网报道，中国证监会今天就北京证券交易所有关基础制度向全社会公开征求意见。公众公司部主任周贵华明确，北交所新增上市公司来源为在新三板挂牌12个月的创新层公司。

周贵华在证监会例行发布会上并称，北京证券交易所新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制为30%。他还说，证监会立足北京证券交易所服务创新型中小企业，对市场定位总体上市、交易、转板、退市等基础记录，坚持核心的投资的适当性管理要求，形成一套契合中小企业特点的差异化制度安排。

据报道，公开意见还包括，实行灵活多元的融资制度，采取小额、快速、灵活、多元的再融资制度，形成普通股、优先股、可转债等融资工具，坚持市场化导向定价，对发行价格、规模不做行政干预；建立宽严适度的监管制度，严格遵循监管法律框架；明确公司制的监管安排，北交所实行公司制，建立股东会、监事会等。

中国国家主席习近平昨晚宣布，将设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。不过，他没有提及设立北京证券交易所的时间表。

习近平说：“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。”

中国目前有两家大型证券交易所，即上海证券交易所和深圳证券交易所。据路透社此前报道，这些上市公司市值合计78.7万亿元人民币（约16.4万亿新元）。

路透社此前也曾引述消息人士称，中国考虑建立一个新的证券交易所，目的是吸引海外上市中企回流，提高中国股市的全球地位。

据中国证监会网站昨晚发布的消息，证监会负责人就深化新三板改革设立北京证券交易所答记者问时说，中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用。该负责人也说，设立北京证券交易所，也是“深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容”。

中国证监会微信公众号“证监会发布”昨晚发文说，将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力，打造服务创新型中小企业主阵地。

新三板又称全国中小企业股份转让系统，是中国第一家公司制证券交易场所，也是继上海证券交易所、深圳证券交易所之后第三家全国性证券交易场所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构，2013年1月16日正式揭牌运营，注册地在北京。