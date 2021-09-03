解振华应约与克里举行会谈

中国生态环境部今天（3日）公布，中国气候变化事务特使解振华应约与美国总统气候问题特使克里举行会谈，并说中美双方进行了坦诚、深入、务实的对话。

生态环境部在微博介绍，解振华从8月31日至9月2日在天津举行与克里会谈。双方就全球气候变化的严峻性紧迫性、双方气候变化对话合作安排、联合国气候变化格拉斯哥大会等重点问题充分交换意见。

双方商定将继续进行对话磋商，持续开展气候行动，促进务实合作，共同推动多边进程，加强巴黎协定的全面、有效和持续实施。

生态环境部也说，双方认识到中美气变对话合作对于气变多边进程的重要意义，并讨论了下一步如何推动双方气变对话合作机制化、具体化、务实化，通过建立相关机制，在绿色低碳相关领域确定一些合作计划与项目。双方还将共同并与其它各方一道在联合国气候公约和巴黎协定下的多边进程中，合作推动今年格拉斯哥大会取得成功。

克里本周抵达中国，展开五个月来第二次对华访问，他在访问期间与中国气候变化事务特使解振华在天津进行面对面会谈，并在前天和昨天通过视频依序会见王毅、中国副总理韩正和杨洁篪。

中国高官在克里展开访华行程之际相继展现强硬姿态。中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪对美国的“严重错误行径”提出坚决反对；中国国务委员兼外长王毅则敦促美国采取实际行动改善中美关系，否则作为两国“绿洲”的气候变化合作，迟早会被“沙化”。

另据路透社报道，克里昨天告诉记者，他会将中国关切的课题传达给华盛顿，但他的职责范围仅限气候问题。