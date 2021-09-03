壹传媒若明年12月中未复牌 将被勒令除牌

停牌多个月的香港壹传媒今天称，于周二（8月31日）接获香港联交所上市科复牌指引的函件，若壹传媒于2022年12月16日前未能补救导致其暂停买卖的所有问题、达成复牌指引及完全遵守上市规则以令联交所信纳及恢复其股份买卖，则上市科将建议上市委员会着手取消该公司上市地位。

路透社报道，公告显示，联交所上市科开出的五项复牌条件：根据上市规则刊发所有尚未公布的财务业绩及处理任何审计修订；证明公司已遵守上市规则第13.24条；证明公司的业务及事务于遵守适用法律的情况下进行；证明公司董事履行第3.09条的规定，并有能力达到第3.08条载列的责任；及就所有重大资料知会市场，以供公司股东及其他投资者评估贵公司状况。

香港警方国家安全处于6月17日以违反国安法为由，拘捕了《苹果日报》及其母公司壹传媒五名高层。当天早上，壹传媒宣布股票暂时停止交易，至今尚未复牌。

而壹传媒大股东兼创办人黎智英（前执行董事兼主席）早于2020年8月10日因涉嫌违反《香港国安法》被捕。

据报道，联交所上市科在函件中表示，根据第6.01A条，倘任何证券暂停买卖已持续18个月，则联交所可能取消其上市地位。就壹传媒情况，18个月期限将于2022年12月16日届满。