中芯国际董事长周子学辞职

中国最先进的芯片企业——中芯国际今晚发布重大人事变动公告，周子学因个人身体原因辞任董事长及董事会提名委员会主席的职务，执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗，则获委任为代理董事长，并担任董事会提名委员会主席，即日生效。

综合每日经济新闻、凤凰网、第一财经报道，公告显示，周子学辞任上述职位后将继续担任中芯国际执行董事。

周子学于2015年3月6日获委任为中芯国际董事长、执行董事。在中芯国际任职前，他在中国工业和信息化部工作，曾任总经济师、财务司司长等职。

根据中芯国际官网，周子学同时担任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长、中国半导体行业协会理事长、江苏长电科技股份有限公司董事长、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

在周子学卸任后，中芯国际执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗获委任为代理董事长，履行董事长职责，并担任董事会提名委员会主席。

中芯国际介绍，高永岗于2009年出任该公司非执行董事，于2013年6月17日获委任为战略规划执行副总裁，并调任为执行董事；2014年2月17日，他获委任为首席财务官，并于2017年7月3日获委任为联席公司秘书。2020年12月11日，他获委任公司秘书。

高永岗也是中芯国际若干子公司及关联公司之董事、执行董事或董事长。他还兼任江苏长电科技股份有限公司董事及上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事。

高永岗为南开大学管理学博士，曾担任电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长等职务。中芯国际介绍，他拥有逾30年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人。