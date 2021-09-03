第18届东盟博览会10日南宁开幕

（本文内容由第18届东博会提供）

第18届东盟博览会将于9月10日至13日在广西南宁举办。本届东博会以“共享陆海新通道新机遇，共建中国—东盟命运共同体”为主题，继续采取“实体展+云上办会”形式，借助中国—东盟（新加坡称亚细安）可持续发展合作年的契机，进一步发挥平台作用，推动构建更紧密的中国—东盟命运共同体。

中国—东盟博览会秘书处和东博会新加坡共办方于日前举行视频工作会议，新加坡企业将继续参加实体展和“云上东博会”展示，180平方米的新加坡国家形象展区内，计划设21个商品展位。凯德集团、太平船务等多家知名企业报名参展。新加坡还将继续在本届东博会上举办专题论坛，推介新加坡的政策和服务。

作为中国和亚细安国家友好交流、促进经贸等多领域合作的平台，东博会为区域合作提供新机遇。

新加坡肉骨茶椰油引中国吃货关注

新加坡在前17届会期期间共使用展位847个，参展产品及服务涉及商协会形象、食品饮料、教育、服贸、高新技术产品等行业。其中，在第17届东博会实体展上，新加坡用国花蝴蝶兰元素打造的“空中花园”，展示新加坡的独特美景，成为展会的亮点之一。

新加坡的特色肉骨茶、椰油、饼干等食品吸引了诸多中国吃货的关注。其中，特色肉骨茶凭借其醇香四溢的茶、软糯可口的排骨，成功获得稳定的顾客群体，在东博会展示的各国美食中异军突起。

去年云上东博会期间，新加坡还举办了“携手狮城、辐射东盟、放眼国际”的专题论坛，邀请政府部门及法律、金融等领域专家探讨互利合作，谋求共同发展。

近年来，东博会举办地广西与新加坡的金融机构在陆海新通道股权投资基金等跨境金融创新方面开展大量合作，为广西企业跨境融资提供了创新性金融服务。目前，新加坡已成为东盟国家对广西的最大投资国。

经贸合作再上新台阶

据中国商务部统计，2020年双边贸易额达到890.9亿（美元，下同，1198.24亿新元），其中，中国对新加坡出口575.4亿美元，同比增长5.0%。2020年，中国企业对新加坡全行业直接投资66.3亿美元，同比增长104.7%。

2013年至今，中国连续八年保持新加坡最大贸易伙伴地位，新加坡则是中国第一大新增投资来源国。

近年来，两国依托中新（重庆）战略性互联互通示范项目建设的国际陆海贸易新通道，成为连接东南亚和中国西部地区的有效贸易新通道，对稳定地区产业链和供应链都具有积极影响。

今年也是中国－东盟建立对话关系30周年。中国国务委员兼外长王毅6月7日在重庆会见新加坡外长维文时表示，陆海新通道是两国合作的新亮点，将丝绸之路经济带和海上丝绸之路相互连接，彼此贯通，双方要共同努力将其做好、做实、做大、做强。

维文则在会后受访时说，亚细安和中国都乐见贸易和投资的发展势头；新加坡尤其对中新（重庆）战略性互联互通示范项目和国际陆海贸易新通道感到满意，这个概念如何与一带一路、东南亚及以外的地区链接，有许多可进一步讨论的机会，也令人期待。

中国商务部部长王文涛此前还表示，中方愿与新加坡推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽早生效实施，落实好中新自贸协定，同时加快推动陆海新通道建设。

新加坡贸工部今年4月宣布完成RCEP的核准，是首个完成官方核准程序的亚细安国家。