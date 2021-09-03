下午察：克里访华空手而归？

美国总统气候问题特使克里今天（3日）结束了在中国的四天访问，飞回华盛顿。对于他此行取得的成果，境外媒体这两天已纷纷作出悲观的预测：无功而返，未达到目的……

克里此行除了在天津与中国气候变化事务特使解振华会谈，也通过视频依序会见了中国国务委员兼外长王毅、中国副总理韩正和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

但他昨天在媒体吹风会的说法，似乎预告了上述结局。他说，气候问题不是意识形态，不是党派问题，不是地缘战略武器，透露出一种无力感。

他也承认，美中紧张关系影响了双方气候合作的前景，“如果有三位（中国）主要领导人公开告诉拜登总统的气候特使这正在影响前景，它就会影响前景”。

中美的的气候愿望清单

克里这次访华前，已一再呼吁中国提高减排的速度和深度。

尽管中国已承诺在2030年达到碳排放峰值，并在2060年实现碳中和，但美国仍认为这不足以力挽气候变化的狂澜。去年，中国新增燃煤发电量38.4吉瓦，是全球新增燃煤发电量的三倍多。

克里7月受访时指出，如果中国减排不够，全世界争取将气温上升控制在1.5摄氏度以下的目标“基本上是不可能的”，世界其他国家将不得不在2040年或之前实现净零排放来解决气候危机。

而拜登总统曾在4月宣布，美国的目标是以不晚于2050年的时程达到净零排放。

具体而言，美国希望中国停止建设燃煤发电站，并停止为海外煤炭企业提供融资。最近几个月，中国已悄悄停止批准或资助新的海外煤炭项目，但克里一直试图推动北京在今年11月在苏格兰举行的联合国全球气候峰会之前，公开宣布全面暂停相关项目。

中国极力抵制在美国施压下宣布进一步的减排承诺，北京一方面希望支持发展中国家继续使用煤炭的权利，巩固其气候外交获得的支持，另一方面，也要考虑到减煤对国家能源安全与经济就业的影响，还有再生能源传输储存问题、碳排放权价格过低、煤电购买配额对调整能源结构造成的障碍等。

中国对于美国当然也有自己的气候愿望清单：希望美国向发展中国家提供更多资金，以获得清洁技术，并适应气候变化。中国也希望华盛顿宣布大幅减排计划。

不过，克里5月在BBC节目中拒绝了要求美国人改变消费模式的建议。以吃肉为例，他认为美国人“不一定”要通过少吃肉来推动减排，因为一些畜牧养殖的新的方法正在研究之中，这可以有效减少甲烷气体的排放。

中国的两清单和三底线

在中美关系紧张的情况下，美国试图将克里此行限定在气候问题，克里没有权限与中国讨论任何其他议题。但有分析认为，克里此行看来根本没能在谈判桌上将“气候”设定为唯一的讨论议题。

北京这次是反其道而行。克里只想谈减排，中国则数落了美国一堆不是，又要美国先纠错，又强调两国气候合作取决于两国整体关系。

中国国务委员兼外长王毅1日应约视频会见克里时讲得尤其清楚，要美方重视并积极回应中方提出的“两份清单”和“三条底线”，采取实际行动改善中美关系，不能旧账未了又添新账。

所谓的“两份清单”“三条底线”，其实就是北京在7月的中美天津会谈中对美提出的一系列要求。

“两份清单”里头，一份是要求美方纠正其对华政策和言行的清单，一份是中方关切的重点个案清单。前者包括了要求美方撤销对中国官员的制裁，停止打压中国企业与滋扰中国留学生、撤销对华为首席财务官孟晚舟的引渡等；后者则包括关注中国部分留学生赴美签证遭拒，中国公民在美遭受不公正待遇，中国公民遭暴力袭击等个案。

“三条底线”则点明美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度，不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程，不得侵犯中国国家主权与破坏中国领土完整。

由此可见，对中国来说，减排固然重要，但“两份清单”“三条底线”尤其是后者，恐怕才事关切身的战略利益。

中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上说，应对气候变化不是别人要中国做的，而是中国自己要做的事。中国作为世界上最大的发展中国家，将用历史上最短的时间完成全球最高碳排放强度的降幅，充分体现了中国作为负责任大国的担当。

这番话，显然是要讲给一度退出巴黎气候协定的美国听的。

中美气候外交能成为新“乒乓外交”？

美国一直强调，与中国该竞争时竞争，必须对抗时对抗，能合作时合作。气候变化就是两国可以合作的为数不多的领域之一，因为缺少中国这个全球第一大排放国的参与与合作，任何有关减排的讨论都没有意义。但如果寄望气候外交能成为缓和中美紧张关系的新“乒乓外交”，则显然是一厢情愿。

官媒《环球时报》今天就说，让美方任意定义中美气候合作的政治含义，显然是整个中国社会都难以接受的。美方既缺少那样做的道义，也缺少对中国予取予求的强制力。

事实上，北京通过克里此行清晰传达了这点：中国不打算把气候变化议题与两国更广泛的交往彻底分开。