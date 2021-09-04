消息：天津撤回国资云文件 国企上云不做排他限制

中国天津国资委一份有关国资云的文件近日被业内热议，据云计算企业内部人士消息，天津国资委已经撤回相关文件，并明确国资企业选择云服务时不做排他限制。

综合《每日经济新闻》和第一财经报道，8月27日晚，一则天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的消息搅动云计算市场，方案要求当地国资企业逐步向国资云平台迁移数据。

方案提到，企业已部署在“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”等第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起两个月内全部迁移至国资云，原则上最迟在2022年9月30日为止结束云计算迁移工作。此外，用于企业内部生产所需的数据采集、工业控制、视频监控等系统可维持现有企业部署方式，暂缓上云。

在中国政府日益强调数据安全和隐私保护的背景下，这个消息引起外界疑惑。

《每日经济新闻》昨天引述两家云计算企业内部人士报道说，天津国资委已经撤回了这份引发关注的文件，并明确国资企业在选择云服务时不做强制和排他限制。

天津并非中国出台国资云的唯一地区，今年4月份，四川省政府国有资产监督管理委员会也正式发布“国资云”，浙江省国资委在3月份也启动了“国资国企数字化监管应用”项目建设，项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”。

此前有分析指出，国资云是否能在各地推行成功仍存疑，但也有分析认为，“国资云”概念的出台仍具一定的象征意义，阿里云、腾讯云等互联网厂商在政企服务领域的话语权或将进一步缩小，特别是在中国加强数据安全、隐私保障和反垄断的背景下。