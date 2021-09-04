中宣部长要求重拳整治文娱领域问题

中共政治局委员、中宣部部长黄坤明强调，要提高政治站位、强化责任担当，加大文娱领域突出问题整治力度，“从严从实、标本兼治，营造天清气朗的文娱领域风气”。

据新华社报道，中宣部昨天（9月3日）在北京召开文娱领域综合治理工作电视电话会议，黄坤明在会上指出，一段时间以来文娱领域出现了一些不良现象和问题，败坏行业形象，损害社会风气，群众反映强烈，要直面问题、重拳整治。

黄坤明强调，要强化社会主义核心价值观引领，突出以人民为中心的工作导向，统筹推进依法治理、源头治理、系统治理、生态治理。

他还说，要精准有效强化重点部位和关键环节监管，把树导向和明惩戒结合起来，规范市场行为、优化行业秩序、清朗网络空间，持续加强从业者教育引导，涵育良好文艺生态。

中国近期接连出重拳整顿文娱领域，中宣部前天印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，要求加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出。

通知还要求打击流量至上，打击各种形式的流量造假行为，并规范明星广告代言与艺人经纪，发挥行业协会作用，积极开展道德评议，及时对违法失德人员和纵容违法失德行为的经纪公司、明星工作室进行行业抵制和联合惩戒。

中国国家广播电视总局、文化和旅游部昨天也分别发布新规，加强对文艺节目、艺人及表演经纪机构的管理，当中提出，政治立场不正确、与党和国家离心离德的人员坚决不用，并要求杜绝“娘炮”等畸形审美。