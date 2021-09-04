港惩教署署长：不容监狱成反中乱港基地

涉违国安法正还押的香港前区议员袁嘉蔚和五名女囚，周四被发现在罗湖惩教所内藏有违禁品而遭纪律检控，引来其他在囚人士声援，最终出动“黑豹部队”平乱。亲自到场指挥的香港惩教署署长胡英明昨天受访透露，涉事违禁品包括食物、唇膏及发夹，问题不可小看。胡英明指出，随着涉及反修例冲突被捕入狱者增加，对署方的挑战较以往更具规模及组织，他强调不容监狱成反中乱港基地。



综合香港01新闻和《星岛日报》报道，胡英明在接受无线新闻网专访时说，罗湖惩教所六名还押在囚女子周四被发现藏有违禁品遭纪律检控。当时有十八名在囚人士要求取消检控放人，惩教署区域应变队“黑豹部队”出动处理。

胡英明说，开始的时候可能是基于感情或友情提供物品，但随后发展下去就变作招揽他人，势力就是这样形成，“以前黑社会都是这样去收人，她们做了一个动作要求我们放人，这已经踩了我的红线，所以我一定要出区域应变队。”

胡英明说，从2014年的占中行动起，已留意相关在囚人士对署方管理带来挑战，而此次的组织及规模更大，是“很有组织抹黑、批评我们的惩教制度，衣食住行等多个范畴都有问题，目的很简单，就是要改变(监狱)里面的生态，改变到一个情况下令人不怕坐牢，最后结果就是影响整个香港的稳定及安全。”

胡英明还质疑区议员探监是否有实际需要，他说，很多青少年因黑暴相关罪行入狱后很多都后悔，但署方发现多名区议员探监期间，屡次劝诱他们继续抗争，他们态度亦随之改变，无助改过自新。

早前有民主派人士完成刑期后，促请监狱提供人道待遇，包括改善酷热环境等，胡英明回应：“真的不合理就会改。但问题是可否突然间变成美好的乐园，当然不会了。监狱和外面的环境永远是不会对等的，如果是对等的话怎么会是监狱呢？”

反修例事件后，需还押候讯人数急升令收押所爆满。部分人士需转到赤柱监狱或罗湖惩教所，胡英明认为暂时仍有空间处理，问题不大。