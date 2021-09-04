爱立信CEO称在5G争夺战中将加倍夺回中国市场

瑞典电信设备制造商爱立信CEO鲍毅康(Borje Ekholm)表示，要加倍努力夺回失去的中国市场份额。中国市场占去年爱立信营收的10%左右，但在瑞典以安全风险为由，禁止华为参与其5G网络建设后，这一比例急剧下降。

根据路透社报道，爱立信获得了中国移动约2%的5G合同，低于去年的11%，并在中国电信和中国联通的联合5G无线设备合同中获得了3%的份额。

“我们在中国已经有120年了，我不打算轻易放弃，”鲍毅康受访时说。“我们要表明，我们可以为中国增加价值。”

爱立信曾游说瑞典政府支持华为，警告说中国可能会进行报复，但禁令仍然获得通过，并在法庭上得到了支持。

“说实话，我不相信我们得到了瑞典政府的任何帮助，”鲍毅康说。

分析师警告指出，随着合同落入北欧竞争对手诺基亚的手中，爱立信可能会失去它的大部分中国业务。

虽然诺基亚去年没有在中国获得任何无线设备合同，但在第二轮评选中获得了第一份合同，爱立信到目前为止还能保持微弱的优势。

“如果我们完全输了，那么从技术角度而言，我们就会处于竞争劣势，”鲍毅康说。

中国一直处在部署5G网络的最前沿，占全球下一代网络使用设备的一半以上，这使中国成为任何电信设备制造商的关键市场。

除了巨大的销量，中国为先进的5G技术提供了一个测试平台，成为领跑者就意味着像爱立信和诺基亚这样的电信设备制造商能在全球部署网络时利用这些技术。

报道称，爱立信是中国前几代电信技术设备的主要供应商，为赢得中国的合同采取了大胆的措施，包括因产品库存减记而遭受13亿瑞典克朗(2.04亿新元)的损失。

减记通常会在企业出售额外设备并弥补长期亏损时得到平衡，但失去未来的合同会使亏损更加严重。

“带宽的有趣之处在于它是会上瘾的。一旦你拥有它，你就会想要更多。中国的大量数据消费将成为未来技术需求的驱动力，”鲍毅康说：“现在我们需要确保我们在其他地方以及在中国重新获得销量。”

