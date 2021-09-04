福建省公安厅原副厅长章丽婕被双开

据福建省纪委监委通报消息，经中共福建省委批准，福建省纪委监委日前对省公安厅原一级巡视员章丽婕严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予章丽婕开除党籍和公职的处分。

根据中央纪委国家监委网站消息，上述通报指出，章丽婕通过无息借款、高息放贷大肆敛财，以权压人，肆意插手干预人事安排和案件处理，对抗组织审查；收受可能影响公正执行公务的礼品，接受可能影响公正执行公务的美容服务；不按规定报告个人有关事项，在干部录用、职务晋升等工作中违规为他人谋取利益；违规收受礼金，无息借用管理服务对象钱款，通过民间借贷获取大额回报；违规干预和插手司法、执法活动；违反生活纪律；违反国家法律法规，构成职务违法；利用职务上的便利，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪；同时还涉嫌高利转贷犯罪。

通报指出，章丽婕严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予章丽婕开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌职务犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，现年58岁的章丽婕是福建闽清人，中央党校研究生学历，1979年11月参加工作，1985年8月加入中国共产党。

章丽婕在1992年8月至2005年12月，曾历任福建省委企业工委研究室副主任科员，福建省委组织部组织处副主任科员、主任科员，办公室主任科员、助理调研员、调研员等。

她在2005年12月至2010年1月期间担任福建省委组织员办公室主任，并在2010年1月至2013年4月，任福建省委组织部党员教育管理处处长、干部三处处长。



从2013年4月至今年4月，章丽婕先后担任福建省公安厅党委委员、政治部主任、副厅长以及一级巡视员。

