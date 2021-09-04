王毅：美若不能从阿富汗汲取教训将犯更大错误

中国国务委员兼外长王毅昨天同伊朗新任外长阿卜杜拉希扬通电话时说，美国如果不能真正汲取应有教训，彻底改弦更张，就势必在阿富汗犯错误之后犯下更大的错误，从在阿富汗的失败走向更大的失败。

根据中国外交部网站昨天刊出的新闻稿，王毅祝贺阿卜杜拉希扬就任伊朗外长并表示，两国元首上个月在两国建交50周年之际通电话，为中伊关系未来把舵定向。中方愿同伊方一道，落实好两国元首达成的重要共识，不断拓展各领域友好交往合作，继续共同反对单边主义、霸凌主义，维护好双方正当权益和发展中国家共同利益。中伊全面合作计划符合两国共同长远利益，双方可就此加强沟通，逐步落实。

王毅说，中方赞赏伊方奉行“亚洲优先”的外交政策，同样认为中伊关系具有战略性，感谢伊方在涉及中方核心利益和重大关切问题上坚定支持中方，中方也将一如既往支持伊方维护国家主权和民族尊严，支持伊朗人民选择符合本国国情的政治制度和发展道路，支持伊方反对霸权、捍卫自身合法权益。

王毅在双方就阿富汗形势交换意见时表示，注意到阿富汗塔利班可能于近日宣布组建新政府。希望新政府能够体现开放包容，与恐怖组织彻底切割，同各国特别是邻国建立和发展良好关系。作为阿共同邻国，中伊需要加强沟通协调，为阿富汗实现平稳过渡及和平重建发挥建设性作用。

王毅指出，美国虽从阿富汗撤出，但对阿富汗和平重建负有不可推卸的责任，不应试图借助各种手段，给阿富汗制造新的难题，更不应引发新的动荡并损及周边邻国的正当权益。

他说，美方声称从阿富汗撤军是为了集中力量对付中国和俄罗斯，这既是为自身失败寻找借口，同时也再次暴露出企图在世界上继续推行强权政治的本质。美国如果不能真正汲取应有教训，彻底改弦更张，就势必在阿富汗犯错误之后犯下更大的错误，从在阿富汗的失败走向更大的失败。

阿卜杜拉希扬表示，阿富汗局势乱象的根本原因在于美不负责任。伊方同样认为阿富汗应成立广泛包容性的政府，体现所有民族的利益。伊方呼吁国际社会全力向阿提供人道主义援助，防止阿形势动荡引发难民潮。伊方愿同中方加强协调，帮助阿早日走出困境。

