台湾感谢欧盟声援立陶宛：大陆霸凌行径越价值底线

针对欧洲议会外交委员会周三（1日）压倒性通过“欧盟–台湾政治关系与合作”报告草案及修正案后，欧洲议会议员昨天再发布联名信力挺立陶宛，台湾外交部今天表达由衷感谢和欢迎，并指联名信获五大主流党团响应，显示中国大陆针对单一欧洲国家的霸凌行径已逾越欧盟价值底线。

根据联合新闻网报道，外交部表示，注意到上述联名行动共获得欧洲议会五大主流党团、来自20个会员国重量级欧洲议会议员的响应，其中包括副议长、委员会主席及副主席、前总理、外长及防长等，显示中国大陆针对单一欧洲国家的霸凌行径已逾越欧洲联盟的价值底线，促使欧洲议员跨越政治光谱，齐心表达团结立场。

外交部说，台湾在全球中作为一股稳定、良善的力量，将持续坚守民主、自由、人权与法治等核心价值，与立陶宛及欧洲联盟等理念相近伙伴，深化互利互惠的实质交流，并致力巩固全球民主阵营的团结力量。

欧洲议会外交委员会1日以60票赞成、四票反对、六票弃权，表决通过“欧盟–台湾政治关系与合作”报告，这是首份探讨欧盟与台湾政治与合作关系的报告。

报告鼓励欧盟与台湾强化最高层级等官方交流，呼吁欧盟积极主动与国际合作，维护台海和平稳定及巩固台湾的民主，以及将台湾纳入欧盟“印太合作战略”作为重要伙伴。

欧洲议会逾60位跨党派议员再于前天连署声援立陶宛，反对中国采取胁迫外交。欧洲议员强调台湾在国际扮演重要角色，欧盟成员国有权与台湾建立外交关系。