浙江省委书记、省长带头捐出一日所得

中国浙江省昨天（9月3日）举办主题为“汇聚慈善力量，助力共同富裕”的“慈善一日捐”活动，中共浙江省委书记袁家军、省长郑栅洁等带头捐出一日所得。

据浙江在线消息，当天，袁家军、省委副书记黄建发以及浙江省四套班子其他领导在省行政中心，将准备好的钱款投入“慈善一日捐”捐款箱，浙江省长郑栅洁、省政协主席葛慧君和部分省领导因工作等原因不在现场，通过线上捐款等方式参与活动。

《浙江日报》昨天报道说，为汇聚慈善力量、助力共同富裕，浙江当天起在全省开展2021年“慈善一日捐”活动，广泛动员机关干部职工参与，倡导机关、事业及社会团体单位自愿捐出节约的一笔小开支、个人自愿捐出一天的收入。

据报道，此次捐款活动在浙江省、市、县（市、区）全面开展，近几日浙江多个地级市的领导班子也参与了捐款活动，包括湖州、丽水、嘉兴等地。所捐款项将由浙江省慈善总会负责接收，并建立“慈善一日捐”活动专项基金，专款专用。

除浙江外，其他省份也在开展“慈善一日捐”活动。江苏常州市级机关昨天举行“慈善一日捐”集中捐赠仪式，常州市委书记陈金虎带领市四套班子领导参加仪式。

据初步统计，常州市四套班子、法院、检察院，市各部委办局、公司、直属单位等，共捐款411.2万多元（人民币，下同，约85.5万新元）。



江苏连云港市9月2日也举办2021年“巩固脱贫攻坚成果慈善一日捐”活动，该市四套班子领导带头捐款，连云港市慈善总会当天上午共募集善款66600元。

中国政府在今年6月11日发布名为《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》的文件，支持浙江高质量发展，建设共同富裕示范区。

文件指出，促进共同富裕是一项“长期艰巨”的任务，需要选取部分地区先行先试，作出示范。

中共中央财经委员会上个月17日召开会议，为中国迈向共同富裕提出政策大纲。会议也提出，构建“初次分配、再次分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”，令共同富裕如何推进的课题受到舆论关注。

对于“第三次分配”，中央财办分管日常工作的副主任韩文秀8月26日指出，“第三次分配是在自愿基础上的，不是强制的，国家税收政策要给予适当激励，通过慈善捐赠等方式，起到改善分配结构的补充作用。”