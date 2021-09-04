赵克志部署公安整顿：全面彻底肃清周永康孟宏伟等流毒

中国公安部党委、移民管理局党组与中央纪委国家监委驻公安部纪检监察组周三（1日）召开会议研究推进第二批公安队伍教育整顿工作。中国国务委员、公安部党委书记、部长赵克志主持会议并要求聚焦政治忠诚，全面彻底肃清周永康、孟宏伟、孙力军等人流毒影响，彻底清查搞团团伙伙、结党营私的“两面派”“两面人”，坚决清除政治隐患。

根据《法治日报》，赵克志在讲话时强调，要提高政治站位，深入贯彻中共中央总书记习近平关于政法队伍教育整顿的重要指示精神，切实把思想和行动统一到党中央和中央纪委国家监委部署要求上来，紧紧围绕“五个聚焦”要求，紧扣“四项任务”和“三个环节”，以更高的标准、更严的要求、更实的举措组织开展好第二批教育整顿，以自我革命的精神坚决打好这场铁腕治警、正风肃纪攻坚战。公安部机关是政治机关、领导机关、表率机关，要切实走在前、作表率，推动第二批公安队伍教育整顿走实走深走稳。

赵克志要求，要聚焦政治忠诚，全面彻底肃清周永康、孟宏伟、孙力军等人流毒影响。要严格党的政治纪律和政治规矩，采取坚决有力措施，坚决整治“七个有之”，彻底清查搞团团伙伙、结党营私的“两面派”“两面人”，坚决清除政治隐患；强化监督执纪，加大问题线索核查办案力度，深化自查自纠，深入细致做好政策宣讲，层层开展谈心谈话，教育引导广大干部相信组织、相信政策，打消思想顾虑、破除侥幸心理，主动向组织讲清违纪违法问题；突出机关特点，着力整治作风问题和顽瘴痼疾，认真研究解决第一批教育整顿暴露出的系统条线共性问题，坚持分类施策、靶向治疗，有效破除制度性、体制性、机制性障碍。

赵克志强调，要狠抓责任落实，积极配合做好监督执纪执法工作。要主动自觉地接受指导监督，积极配合中央纪委国家监委、驻部纪检监察组，坚决支持部直属机关纪委、各局级单位纪检组织开展监督执纪执法工作，认真核查问题线索，依纪依法依规进行分类处理。要坚持统筹兼顾，把开展教育整顿同开展好党史学习教育、同做好当前维护安全稳定工作有机结合起来，努力以忠诚干净担当的新形象、维护安全稳定的新业绩检验教育整顿实效。

据报道，中国第一批公安队伍教育整顿今年2月底开始展开，经过5个多月后取得明显成效。其中，组织谈心谈话531万人次，自查填报317万人次，6000余人主动向纪委监委投案。