山东菏泽一小学入学要求房产60平？ 当地教育局：已解决

“山东一小学入学要求房产套内面积超60平方米”一事前天引发关注。菏泽市教育局昨晚做出回应称，事发学校菏泽市第一实验小学学区内适龄儿童的入学问题已全部得到解决。

根据闪电新闻报道，对于招生中设置房屋面积这项条件的原因，菏泽市第一实验小学负责人表示，由于近几年城市发展较快，新建小区陆续建成，造成该学区服务面积大、服务人口多，学位十分紧张。

另外，该学区内小户型住房占比较高，还有部分人变相择校，甚至故意炒作、频繁周转，严重干扰了学校的招生秩序。“我们设置这个条件也是无奈之举，不管千难万难也要确保学区内所有孩子都有学上。”该负责人说。

菏泽市教育局负责人就此表示，事件受到广大网民关注，说明工作中还有不到位的地方，下一步，将继续加大城区学校建设力度，优化教育布局，更好地满足人民群众的教育需求。

据居住在当地中达广场、融邦中山苑等多个小区的业主此前反映，他们所在小区对应的学区为菏泽市第一实验小学，但在今年8月网上报名时，校方以他们的房产“套内面积不足60平”为由拒绝了他们的入学申请。

家长们称，很多小户型业主因看中这些小区的教育资源，也有很多是经济条件有限才购买了小户型，学校这样的招生政策被质疑“嫌贫爱富”。

菏泽市教育局基础教育科一位工作人员前天受访时表示，因为该学校是自主招生，招生条件是由学校确定的。而菏泽市第一实验小学一位负责招生工作的工作人员当时则称，这是“上级部门要求的”。

另据澎湃新闻报道，实际上近年来中国多地已将入学资格和房产面积挂钩，以此打击短期炒买炒卖学区房，但在实践中也招致争议。

去年10月，江苏如皋一名网民通过人民网领导留言板质疑称，如皋教育部门对于就近入学，要求居住房房产证或不动产权证必须是独立拥有且面积原则上不少于60平方米这不合理也不合法。

这名网民同时也指出，若孩子快入学了，赶紧买套房占个名校名额，这里面有投机的成分。这种投机可以通过限制居住年限的方式实现，但仍不能与房子大小挂钩。

