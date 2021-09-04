中国央行副行长：将所有金融机构、业务、产品纳入监管

中国人民银行副行长陈雨露表示，将会继续完善货币政策调控与宏观审慎政策框架，丰富政策工具箱，构建系统性金融风险监测、评估和预警体系，优化外汇市场宏观审慎加微观监管两位一体的框架，加快补齐金融科技监管短板，将所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。

根据每日经济新闻网报道，陈雨露在今天举行的2021中国国际金融年度论坛上称，外商投资准入前国民待遇+负面清单管理制度基本建立，银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制已经完全取消，业务范围也大幅度放宽。企业征信、信用评级、支付清算等领域的外资展业享受国民待遇。

他还说，资本市场的双方开放也在持续扩大，会计、税收、交易等基础性配套制度逐步与国际接轨。同时外资金融机构正积极有序地进入中国市场，呈现出百花齐放的局面。

陈雨露认为，在新的形势下，中国经济高质量发展需要实行高水平对外开放，开拓合作共赢的新局面，对金融业开放无疑提出了更高的要求。“我们将会继续坚持市场化法治化国际化的原则，持续深化金融业开放，一手抓好金融业开放承诺的落实，一手加快完善各项制度安排，推动系统性制度性开放。”

这包括完善准入前国民待遇+负面清单管理制度，充分发挥好负面清单模式对高水平开放的积极作用；优化监管政策，打造良好的营商环境。目前中国金融机构和市场准入方面的开放工作几近完成，但也要认识到一些监管政策仍有优化的空间。完善相关政策安排可以为外资展业创造更好的环境；以及不断提升开放条件下的经济金融管理能力和风险防控水平。

陈雨露还透露，2018年以来中国共批准了外资来华设立100多家各类银行保险业机构，10家外资控股的证券基金管理期货公司，六家外资企业征信评级支付清算机构。今年上半年境外投资者增持包括股票、债券、存贷款在内的境内人民币资产共计1.27万亿元（人民币，0.26万亿新元），显示出中国金融市场的巨大吸引力。

