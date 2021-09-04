何韵诗任信托人的基金宣布停运至今筹得571万港元

支援反修例示威被捕者的香港“612人道支援基金”（简称612基金）上月宣布将停止运作，消息公布后半个月，该基金截止昨晚（3日）共筹得571万港元（约98.6万新元）。

据香港01网站报道，“612基金”上月18日宣布，因负责资金托管及收支服务的真普选联盟有限公司（简称真普联）会在短期内结束运作，该基金将“有秩序地停止运作”，包括停止接收新支援个案、9月28日后不再使用托管人真普联的银行帐户，秘书处预定10月31日解散。

“612基金”当时说，仍要筹款2500万港元（约431.5万新元）应付结束前的运作及法律资助。该基金今天（4日）在社交网站公布最新收到的捐款数字，感谢捐款人对基金工作的信任及支持，强调基金的银行户口及网上捐款平台目前正如常运作。

“612基金”说，目前正处理最后一批资助申请，并计算所需用款金额，日内会再公布最新筹款目标，会在各大社交平台、捐款网站更新批款进展、筹款目标及用款情况。

在“612基金”宣布停运后，香港警察在本月1日根据《香港国安法》向法院取得“提交物料令”，要求“612基金”信托人及真普联的董事在限期内提交资料，以调查当中是否涉及勾结境外势力。

警方要求提交的资料包括银行户口相关资料、捐款人资料、帐户资金外来详情、捐款用途、捐款人等。

根据《香港国安法》，任何人协助或资助他人组织、策划、实施旨在颠覆国家政权的行为，均属违法。

“612基金”2019年6月由香港泛民主派政党及团体成立，主要透过筹款协助在反修例抗争中被捕的抗争者，比如聘请律师及打官司等。

该基金的信讬人包括天主教香港教区荣休主教陈日君枢机，以及歌手何韵诗等人，并委托真普联托管款项及收支事宜。