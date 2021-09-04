五人涉港理大冲突 三人暴动罪成

香港五名男子涉前年11月理工大学外与警方爆发冲突，被控参与暴动等罪名，今天（4日）在区域法院裁决，法官裁定其中三名被告暴动罪罪成，案件押后至9月25日判刑。

综合香港明报及星岛日报报道，警方前年11月18日围堵理工大学，大批示威者在校园外围与与警方爆发冲突，其后警方起诉15人，其中五名男子被控参与暴动等罪名。

五名被告分别为25岁厨师郭俊明、32岁无业罗炜栋、35岁补习老师姚俊晖、28岁运输工人丁培基以及25岁侍应蔡润庭，他们被控于2019年11月18日，在佐敦加士居道与佐敦道之间的弥敦道一带，连同其他身分不详的人参与暴动；郭俊明、姚俊晖另分别被控管有适合作非法用途的工具罪。

法官今天裁定郭俊明、丁培基及蔡润庭三人暴动罪成，姚俊晖及罗炜栋的暴动罪名不成立，但姚俊晖一项“管有适合作非法用途的工具罪”罪成。

区域法院暂委法官王诗丽裁决时说，不接纳郭俊明、姚俊晖、丁培基及蔡润庭的证供。

郭俊明供称与友人用膳后打算前往旺角小巴站回家，但见多人聚集遂上前“凑热闹”，并戴上他人递给的头盔、防毒面具等。

法官说，郭俊明接过陌生人的头盔等用以自保不合情理，当晚他身处险境应尽早逃离，认为其证供有多处矛盾、砌词狡辩。

对于丁培基供称说，看见多人聚集而出于好奇留在现场，法官表示，丁培基形容现场“非常乱”，却有无限好奇心处于危险之地观察，不愿离开，这于理不合。

另外，蔡润庭供称因胞妹被困理大，忧心其安危，试图进入校园营救她，但因胞妹手机电量不足，他打算进入校园逐栋大楼搜索。法官质疑，蔡润庭不事先通知妹妹其计划，令人难以置信，认为他是编造故事，越描越黑。

案件押后至9月25日判刑，以待索取背景报告，期间四名被定罪被告须还押候判。

