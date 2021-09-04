台艺人唐禹哲举红旗参观革命遗址 两岸网民反应两极

发布 / 2021年9月4日 4:45 PM

台湾艺人唐禹哲在微博上贴出自己到福建古田会议会址进行参观学习并手拿五星红旗的照片。（微博）
台湾艺人唐禹哲在微博上贴出自己到福建古田会议会址进行参观学习并手拿五星红旗的照片。（微博）

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近年转战大陆演艺圈的台湾艺人唐禹哲周二（8月31日）贴出自己近日到古田会议会址进行参观学习并手拿五星红旗的照片，获得大陆网民一致点赞，但被台湾媒体和网民嘲讽。

唐禹哲在微博中说：“发自内心感谢老一辈革命家的艰苦奋斗，才有了现在我们幸福的生活。”微博中的照片还显示，他与同行人员一起拉起“学党史、念党恩，创佳作”的标语。

“唐禹哲工作室”也在这条微博评论区表示，“今天的参观，真的非常的有意义，我们一起学党史，念党恩，创佳作，不忘历史，缅怀先烈！”

唐禹哲此举获得大陆网友的一致好评，尤其是他同时还把照片也发布在面簿和Instagram上，被网民称赞是少有的“立场鲜明的台湾艺人”。

不过，台湾媒体三立新闻以“怕被消失”为题，认为唐禹哲是受到近日大陆整肃娱乐圈影响，怕因“政治立场不正确、与党和国家离心离德”而被列为劣迹艺人逐出业界，故作出此举。

台湾网民则讽刺唐禹哲加入“中籍一班”，称“最近风风雨雨，出来舔一下宣示立场”，并反问“人民币香吗？”

据了解，唐禹哲参加的活动是“青年演员党史学习教育福建红土地之旅”，由12家民营影视公司联合组织，活动时间从8月31日至9月1日。

包括唐禹哲在内的70位青年文艺工作者参观了龙岩古田会议会址、宁德寿宁县下党乡以及福州滨海新城东湖数字小镇等地。

据悉，这不是唐禹哲第一次发布此类主题博文，此前他也发过关于“庆祝建党百年”、“支持新疆棉花”、“致敬人民军队”等相关贴文。

唐禹哲昨天下午还转发了“人民日报”关于纪念中国人民抗日战争胜利76周年的博文，并写道“致敬伟大胜利，缅怀先烈，铭记历史，珍惜和平，吾辈自强。”

唐禹哲曾参演过台湾多部偶像剧，如《终极一班》、《终极一家》、《花样少年少女》《恶作剧2吻》等。2016年开始，唐禹哲转战大陆影视圈。
 

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