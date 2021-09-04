台艺人唐禹哲举红旗参观革命遗址 两岸网民反应两极

近年转战大陆演艺圈的台湾艺人唐禹哲周二（8月31日）贴出自己近日到古田会议会址进行参观学习并手拿五星红旗的照片，获得大陆网民一致点赞，但被台湾媒体和网民嘲讽。

唐禹哲在微博中说：“发自内心感谢老一辈革命家的艰苦奋斗，才有了现在我们幸福的生活。”微博中的照片还显示，他与同行人员一起拉起“学党史、念党恩，创佳作”的标语。

“唐禹哲工作室”也在这条微博评论区表示，“今天的参观，真的非常的有意义，我们一起学党史，念党恩，创佳作，不忘历史，缅怀先烈！”

唐禹哲此举获得大陆网友的一致好评，尤其是他同时还把照片也发布在面簿和Instagram上，被网民称赞是少有的“立场鲜明的台湾艺人”。

不过，台湾媒体三立新闻以“怕被消失”为题，认为唐禹哲是受到近日大陆整肃娱乐圈影响，怕因“政治立场不正确、与党和国家离心离德”而被列为劣迹艺人逐出业界，故作出此举。

台湾网民则讽刺唐禹哲加入“中籍一班”，称“最近风风雨雨，出来舔一下宣示立场”，并反问“人民币香吗？”

据了解，唐禹哲参加的活动是“青年演员党史学习教育福建红土地之旅”，由12家民营影视公司联合组织，活动时间从8月31日至9月1日。

包括唐禹哲在内的70位青年文艺工作者参观了龙岩古田会议会址、宁德寿宁县下党乡以及福州滨海新城东湖数字小镇等地。

据悉，这不是唐禹哲第一次发布此类主题博文，此前他也发过关于“庆祝建党百年”、“支持新疆棉花”、“致敬人民军队”等相关贴文。

唐禹哲昨天下午还转发了“人民日报”关于纪念中国人民抗日战争胜利76周年的博文，并写道“致敬伟大胜利，缅怀先烈，铭记历史，珍惜和平，吾辈自强。”

唐禹哲曾参演过台湾多部偶像剧，如《终极一班》、《终极一家》、《花样少年少女》《恶作剧2吻》等。2016年开始，唐禹哲转战大陆影视圈。

