山西26人涉黑案一审宣判 “黑老大”获无期徒刑

山西省高级人民法院获悉，大同市中级人民法院日前对被告人柴增明等26人涉黑案一审公开宣判，其中“黑老大”柴增明被判无期徒刑。

根据中新网报道，大同市中级人民法院审理查明，2004年起，柴增明在大同市站前秩序管理处市容中队工作期间，以单位招收临时工等途径，将被告人许丽宏、马启云、杨海峰、张强、聂卯平等人网罗到身边为其个人效力，在大同市火车站附近通过加大罚款力度，逐渐有了“威名”。

2007年2月，柴增明安排另一被告人聂卯平带人查扣“黑出租车”过程中，将客运稽查人员殷少华殴打致死。该事件受到多家媒体广泛关注，在大同市范围内产生恶劣影响。

此后，以被告人柴增明为组织、领导者，被告人柴继进、许丽宏、马启云等九人为骨干成员，被告人周丽芳、孔庆武、杨文科等12人为积极参加者，被告人吴亚兵、杨志飞、王耀、李颖翔等人为一般参加者的黑社会性质组织逐步形成。

该组织通过实施故意伤害、诈骗、强迫交易、寻衅滋事、串通投标、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，强揽工程、垄断经营，获取高额利润，积累巨额财富，并将部分经济利益用于为组织成员发放奖金、福利，提供车辆、房产，摆平事端、处理“善后”等，以维系组织的生存发展。

组织还通过在大同市平城区、云冈区、应县等地实施大量违法犯罪活动，为非作歹，欺压残害群众，干扰、破坏他人正常生活、生产和经营活动。同时，还利用威名和影响力，为组织成员获取政治地位并服务组织，致使多名群众和生产经营者的合法利益遭受极大损害，在相关区域和行业内造成极其恶劣影响。该组织在建筑工程、交通运输领域已经形成非法控制，严重破坏当地正常的社会、经济、生活秩序。

大同市中级人民法院判决，被告人柴增明犯组织、领导黑社会性质组织罪，故意伤害罪，诈骗罪，强迫交易罪，寻衅滋事罪，敲诈勒索罪，串通投标罪，隐匿会计凭证、会计账簿罪，贪污罪，受贿罪，行贿罪，滥用职权罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他被告人分别被判处20年至一年一个月不等的有期徒刑，并处以相应的财产刑。

