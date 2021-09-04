林毅夫：北交所对构建新发展格局有战略意义

中国经济学家林毅夫今天（4日）在北京一场论坛上说，设立北京证券交易所，对中国实现以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局有重要战略意义。

据北京日报客户端报道，全国政协常委、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫今天在服贸会金融服务专题展期间举办的中国国际金融年度论坛上发表演讲。

林毅夫说，国内国际双循环的相互促进，是实现高质量发展的应有之意。中国要构建以国内大循环为主体的新发展格局，首要必须不断提高收入水平，如果收入水平不断提高，国内循环的比重就会越来越大，而要不断提高收入水平，必须在技术创新、产业升级上面按照比较优势充分利用国内国际两个市场、两种资源。

他说，技术要创新，产业要升级，也必须有条件，一是必须有创新型的企业家，中国有14亿人，企业家有这个才能的人非常多。

林毅夫说，中国有句古话“巧妇难为无米之炊”，企业家要把他的创新才能发挥出来，必须有金融支持。所以，北京要创立以服务创新型的企业家为主的北京证券交易所，对构建新发展格局，落实创新协调绿色开放共享的新发展理念，实现以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是个非常具有战略性的决策。

他还说，期望北京市把这件工作做好，会对在新发展阶段落实新发展理念、构建新发展格局做出极大贡献。

中国国家主席习近平前晚宣布，将设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

中国证监会微信公众号当晚发文说，设立北京证券交易所是“深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容”，将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力，打造服务创新型中小企业主阵地。