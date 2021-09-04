中国英语培训机构爱贝斯总裁跑路 涉欠工资学费2亿人民币

中国知名英语培训机构爱贝斯上周六（8月28日）公告，公司实控人、总裁谢龙自上月27日带着行李箱失联，至今未找到。目前公司因家长退费及拖欠员工薪资问题被推上风口浪尖。

根据证券时报客户端消息，爱贝斯通过微信公众号发布声明称，公司于27日下午4点后发现谢龙电话失联，寻找未果后，于当日晚8点报案，经过警方多方调查排查，最后发现谢龙带着行李箱开车离去，现暂时还未找到本人，总经理唐玮翎至今未现身。

公告还承认，爱贝斯员工工资确实存在到期未付的情况。值得注意的是，就在该声明发出两天前，爱贝斯还通过微信公众号发布声明称，部分用户散播“爱贝斯跑路”等不实言论，给公司的声誉和正常工作造成严重负面影响。爱贝斯目前经营正常，将于2021年8月28日正常上班复课。

当时的声明还称，爱贝斯受疫情和政策等因素影响，面临巨大挑战，但公司管理层将积极面对困难。不料，公告发出短短两天后，爱贝斯的危机被证实。

爱贝斯学员家长徐女士接受访问时说，“我们是8月28号接到通知的。那天爱贝斯的老师统一在学习群里发布消息，说老师们有两个多月没有发工资，老板已经卷款跑路了，大概涉及100多个校区，有5万至6万名学员，大概涉及的金额有两亿（人民币，下同，约4000万新元）左右。”

“爱贝斯在西南片区是规模比较大的一家，我家孩子在爱贝斯学习英语有几年了，前两年一切都比较规范，所以这次课程到期后，我们一次性交了2年9800元费用，大概只学了半年，机构就跑路了。”徐女士表示。

在爱贝斯维权群，有家长表示，她在今年7月份缴纳了240课时的费用约1.26万元，原本约定今年10月份开课，但一节课未上，公司就出现了问题。

徐女士称，今年7月，“双减”政策发布后，她与爱贝斯学校的老师有过沟通，老师表示，除了上课时间会从周末调整至周内，没有其他影响。此后，徐女士配合将孩子的上课时间进行调整，本学期课程原定从本周四（9月2日）开始，但课程还没开始，就得到实控人失联的消息。

“‘双减’政策出来前后，他们还在大肆推广一些价格非常低的课程，比如16800元包整个小学期间的培训课程，吸引了很多家长报名。”徐女士表示。

“（出问题后）我们跟校区负责人沟通，对方表示他们对于实控人跑路也感到非常突然，也没有意识到会出现这种问题，目前正积极配合警方和教育局处理该问题。他们向教育局提供了我们校区所有学员的剩余课时、学费金额的数据。“徐女士说。

在跑路事件发生后，爱贝斯周三（1日）再次发布情况说明指出，成都已成立由多个相关部门组成的工作专班，将从快从严开展查处工作。

声明指出，爱贝斯集团目前对全国所有校区的具体情况还不完全了解，待各地情况清楚后，集团将根据各地具体情况，尽最大可能进行问题解决工作。并恳请多给一些时间，会想尽一切办法给出各地处理方案。不过，在这份公告下面，大量家长留言，对公司的解释表示不满，要求公司尽快退款。记者在多个爱贝斯家长维权群中看到，许多家长已报警寻求退费，还有部分家长已聘请律师，展开维权行动。

针对爱贝斯的出现的问题，媒体多次拨打谢龙、唐玮翎电话，均无人接听或关机。

据天眼查信息显示，于2013年11月成立的四川爱贝斯教育咨询集团有限公司股东共有两名，其中谢龙持股95%，唐玮翎持股5%。目前，爱贝斯旗下未注销的子公司尚有22家，主要为分布在四川、云南、贵州等地的分支机构。

爱贝斯官网信息显示，2018年公司在读学员达到两万余名，直营分校覆盖四川所有地级城市；2019年直营校区突破80家，在读学员突破五万名，教职工达到2000人；而2020年，其直营校区达到100家。

据了解，爱贝斯在西南地区尤其是四川英语培训市场上，具有较大影响力。爱贝斯此前在相关介绍中称，其为“西南最大的直营少儿英语培训机构”，未来将立足西南，辐射全国，成为国内最大线上+线下相结合的青少儿英语培训学校。

实际上，今年“双减”政策发布前，爱贝斯就已经开启了业务转型。

爱贝斯曾在7月1日发布公告称，为了顺应国家政策和社会需求，公司全面布局素质教育业务板块，并以此打造全新的课程体系，包括3至8岁幼少儿文化素养教育，户外研学和营地培训，家庭教育父母课堂等。