中国证监会副主席：资本市场开放要防范资金大进大出风险

中国证监会副主席方星海今天表示，要进一步加强资本市场开放环境下的监管能力和风险防范能力建设，防范资金大进大出是其中重点工作。

根据中新网报道，方星海在今天举行的2021中国国际金融年度论坛上致辞时说，当前全球疫情仍在持续，世界经济金融格局深刻演变，坚持开放合作是应对全球挑战的必然选择。中国证监会将继续坚定不移扩大对外开放，统筹发展与安全，推出更多务实型开放举措。

他提到，要进一步推动资本市场制度性开放，落实合格境外投资者新规，便利境外投资者配置人民币资产。其中包括，扩大商品和金融期货市场对外开放，推出更多国际化品种，探索结算价授权等多元化开放路径，深化境内外资本市场互联互通，完善和拓展沪伦通机制，健全境外主体境内发行上市制度，完善企业境外上市监管制度。

方星海还强调，进一步发挥香港在中国资本市场开放中的作用。中国证监会将坚决维护香港国际金融中心地位，一如既往支持大陆和香港开展全方位、多层次务实合作，包括进一步优化沪深港通机制，丰富沪深港通标的，稳妥做好在香港推出A股指数期货各项工作，支持境内外企业赴香港上市等。

方星海还说，要坚持放得开、看得清、管得住的要求，加强对资本市场跨境投资行为和资本流动的监测和分析研判，保持资本市场平稳运行，防范资金大进大出风险。

他说，随着国际货币政策调整，有些外资在资产配置上做一些调整是正常的，不会引起大进大出。但也要防范个别外资机构恶意地通过投资行为进出带动整个市场变化。他并表示，要深化跨境监管合作，妥善解决监管合作上碰到的问题，切实维护跨境投融资活动正常秩序，创造可预期的监管和制度环境。

