继何韵诗后 港歌手阮民安演唱会被取消

继何韵诗后，在反修例抗争立场鲜明的香港歌手阮民安说，收到场馆被关闭的通知，取消他原定下周四、五（9与10日）举行的两场个人演唱会。

阮民安昨天在面簿上说，收到旺角麦花臣场馆的信件通知，以关闭场馆为由，要取消他个人演唱会。他说：“一首歌都未唱，就已经判你有罪......一而再收到麦花臣场馆给我无形的红线压力，我一直一直都坚持到最后一秒。”

阮民安并称会著手处理后续事宜，稍后会交代退票安排。据报道，阮民安的演唱会门票在8月中开卖后不久，即全部售罄。

阮民安昨天也向网媒“立场新闻”说，麦花臣场馆高层两周前一直向他施加压力，以不同理由要求取消演出，包括曾指演唱会将会威胁他和观众的人身安全；前晚，他再次收到场馆来电，称接获一封律师信，怀疑他的演唱会或涉违法活动，要求喊停。

麦花臣场馆是香港非政府机构香港游乐场协会辖下场地，是香港九龙油尖旺区历史悠久的室内体育场馆。

香港游乐场协会成立于1933年，赞助人由香港特首担任，是一个青少年社会服务机构，在香港多区设有至少10个青少年服务中心，辖下也管理修顿场馆及两个营地。

此前，香港歌手何韵诗在面簿上透露，香港艺术中心以违反场地租借合约为由，取消她在湾仔艺术中心寿臣剧院的预定场地，导致她原定下周一（6日）开始举行的演唱会被迫取消。

何韵诗随后宣布，演唱会将改为网上直播。她并强调：“当一个城市连一个演唱会也再也容不下，作为歌手更要放声唱、高声唱。”

香港艺术中心是一所自负盈亏非牟利的非政府组织，香港特首担任名誉赞助人。