中国粉丝集资定制“专属飞机”为韩星过生日

韩国男子组合“防弹少年团”成员朴智旻的中国粉丝后援会——百度朴智旻吧宣布，为庆祝偶像生日，他们与济州航空合作的“定制专属飞机”已经上线。

据观察者网报道，百度朴智旻吧称，飞机的整个机身、机舱乃至乘机所需机票都是为朴智旻专属定制，该应援活动将持续三个月。该贴吧还称，今年10月13日朴智旻生日当天，《纽约时报》和《泰晤士报》将会同时刊登朴智旻广告，其中《纽约时报》为整版彩色广告。

早在今年3月下旬，百度朴智旻吧就开始预告生日集资。4月开始，该吧在多条微博中用橘子（“集资”谐音）符号放出集资链接。首日，短短3分钟内的集资额就突破100万元人民币（约21万新元）。

“粉丝集资”现象最早起源于韩国粉丝为艺人应援的活动，后援会或应援站先定下众筹目标，然后粉丝直接把钱打进他们开设的账号，再由后援会购买专辑、杂志等为偶像加油造势。

中国官方近期展开文娱领域治理工作。6月15日，中央网信办宣布在全国范围内开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为，将关闭解散一批诱导集资、造谣攻击、侵犯隐私等影响恶劣的账号、群组。

为规避风险，“饭圈”组织近来纷纷改名，并开始用“橘子”、橘子符号、拼音首字母缩写JZ代替“集资”。

不少中国网民批评朴智旻吧的集资行为，并呼吁官方出台更严格的监管措施，限制中国粉丝给外国明星集资应援活动。