德国经济界要求划清对华红线

德国联邦工业联合会(BDI)主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)日前在接受德新社采访时表示，谁想继续享有(欧盟的)自由市场准入，谁就必须遵守基本的规则，同样地开放本国市场。他说，各国必须向中国明确表达这一要求。

据德国之声网站报道，鲁斯武姆说，"国际社会能够形成正确的对华交往方式，对此我保持乐观。"他指出，目前在欧盟内部已经就对华关系形成较为广泛的共识，并且和美国、澳大利亚、新西兰、日本、加拿大等国也达成了一致。

鲁斯武姆称，欧中双方市场开放不对等，并非是德国经济界面临的唯一问题。"中国不断触犯国际规则，比如在人权领域。不论是政界还是商界，都要认清不可逾越的红线。……供应链中存在强制劳动或者童工，任何一家企业都不应冒这样的风险。每一家企业都必须认清自己的红线。"

德国联邦工业联合会(BDI)是36个工业行业协会组成的经济政策性总会。联合会的职责是维护及促进其关联工业行业的所有共同利益，也是德国工业界最为重要的议会外游说组织。尽管其提议并不总是直接转化成为政策，但具有很重要的影响力。

该组织以往一般避免过于直接抨击中国，但是在2019年初，BDI赶在欧盟官方之前，率先将中国定义为"体制竞争对手"，指出"在我们的自由，开放和社会福利市场经济体系和中国的国家主导经济体系之间，一场制度竞争正在展开。"时任主席肯普夫(Dieter Kempf)表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型；中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩。

在今年6月，BDI主席鲁斯武姆在一次公开演讲中也曾公开抨击中国的人权现状，指出德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道。他认为，如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，"普世人权不是国家内政。"在接受德国之声采访时，他也强调，一方面，应当接受不同的社会制度，"面对中国，我们有时是合作伙伴。我们有时也是竞争对手。但也有红线：当我们在谈论人权时，没有灰色地带，而是黑白分明。"

德国之声的报道指，中国是德国的最大贸易伙伴，对于许多德国企业而言，中国已经成为了最重要市场之一。德国股票综指DAX的30家企业在华经营额平均占其总经营额的15%。与此同时，这些企业在中国市场也面临激烈竞争。而在欧盟市场，中国出口商品同样对德国企业构成了巨大挑战。而且，中国经济从疫情中恢复的速度要明显快于欧洲。

外界预计，9月26日的德国联邦大选之后，新一届政府很有可能会对过去十多年强调经济合作的对华政策做出较大调整。目前，各主要政党的竞选纲领中都突出了对华政策，切入的角度包括地缘战略挑战、市场准入条件和人权状况。德国墨卡托中国研究中心在一份报告中指出，至少从各政党的竞选纲领看来，可以预期大选后对华政策会出现转变。

报道分析指，目前德国的中国政策是双边导向，尤其是在经济利益方面。未来更强的欧洲导向将会与现有的策略形成对比。在5G辩论中亦然，各党至少都含蓄表达了支持欧洲解决方案，并对依赖外国数字技术的做法提出警告。若自民党和绿党加入未来的联邦政府，可能会对中国采取更强硬的态度。"

报道称，根据今年8月的民调，58%的德国人认为，即便对华经贸关系会受到影响，德国也应当采取更强硬的对华政策，并更为注重捍卫德国自身利益。17%的受访者认为，只要经贸关系不受影响，就应采取更强硬对华政策。还有19%的受访者则原则上反对任何形式的强硬路线。