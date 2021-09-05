未成年人集中涌入 王者荣耀服务器崩溃

中国发布网络游戏新规后的第一个周末，据报有许多未成年人涌入各个网络游戏，其中热门网络游戏“王者荣耀”更是“人满为患”，其服务器昨天还因此崩溃。

据新浪科技报道，王者荣耀昨晚已发布声明道歉，并称会对玩家损失做出补偿——这件事在中国网络上炸开了锅，更登上了微博热搜第一名。截至今早，#王者荣耀崩了#微博话题标签的阅读量高达8亿次。

王者荣耀是一款基于中国历史人物的多玩家、多角色竞技游戏，在中国非常受欢迎。

8月初，官媒《经济参考报》曾发表题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的文章，称当前未成年人网络沉迷现象普遍，网络游戏对未成年人健康成长造成不可低估的影响。

该文章还直接点名王者荣耀，指其拥有“病毒式传播和无可复制的玩家粘性”。

中国政府本周一（8月30日）针对网络游戏祭出重拳。据新华社当天报道，中国国家新闻出版署近日发布《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护他们的身心健康。

通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

除了严格限制提供网络游戏服务时间，《通知》要求严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强监督检查有关措施的落实情况，严肃处理未严格落实的网络游戏企业。

中国国家新闻出版署2019年发布的《防止未成年人沉迷网络游戏通知》中，规定网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每天累计不得超过三小时，其他时间每天累计不得超过一个半小时。