汽车芯片短缺 中国多家车企连续三个月产量减半

包括大众、本田、日产等在内多家外企中国合资公司和本土车企，据报已经连续三个月产量接近于“腰斩”，原因是汽车芯片短缺。

第一财经引述多家车企人士报道，7月至今爆发的新一轮芯片短缺影响面积和缺货程度，尤胜去年底和今年二季度。

一汽大众销售公司总经理郭永锋向第一财经说：“不瞒你说，我们已经接近连续四个月产量减半了。”

一汽大众的瓶颈资源之一是博世ESP芯片。8月中旬，博世中国执行副总裁徐大全在朋友圈发布消息称，某半导体芯片供应商马来西亚麻坡工厂因新的疫情，继之前数周关厂，前天又被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等主流汽车芯片都将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

博世是中国最大的ESP供应商，华晨宝马、一汽大众、长安汽车、长城汽车等车企都主要使用博世ESP系统。8月下旬，安徽奇瑞汽车一名内部人士说：“博世ESP接近于完全断货。”

汽车芯片危机起源于2020年初，疫情影响下中国汽车销量下跌，车规级芯片产能过剩，同时在“宅经济”的推动下，消费级芯片需求猛增，芯片原料转向消费级芯片生产，此阶段虽然没有爆发汽车芯片短缺，但危机的种子已经埋下。到2020年中，中国疫情好转后，汽车销量提升，车规级芯片需求增长，但境外疫情暴发，全球经济停摆，多家芯片企业停产，汽车缺芯危机初步显现，但当时汽车供应商尚有芯片库存，缺芯影响尚未显著暴露。

到今年初，美国德州暴雪、日本瑞萨火灾等天灾人祸导致多家芯片厂商减产或者停产，芯片产能受限，汽车行业整体“芯荒”加剧。南北大众就是在这个阶段率先被披露因为ESP、转向机芯片短缺出现大面积减产。

2021年7月，马来西亚局部疫情加剧，引发了全球芯片生产带来“断崖式”危机。据第一财经报道，马来西亚是全球车规级芯片生产、封装、测试的最主要生产地，多家半导体厂家在此设立的工厂也因此停产，影响了大批量ESP芯片的生产。

一汽-大众作为中国汽车行业的龙头企业，产销量巨大，多选用博世、大陆等大型全球零件供应商进行供货，“缺芯”危机在这些产量巨大的零件供应商上，最先显露。中国乘联会数据显示，今年4至7月，一汽大众产量同比分别减少了40.7%、25.5%、60.8%和58.7%。

除了一汽大众，本田、日产等中国合资公司也出现了芯片短缺导致的大幅减产，后者主要受日本瑞萨等芯片公司影响，减产时间虽然晚于一汽大众，但受影响程度也非常严重，如广汽本田和东风本田今年6、7月产量同比均减少了40%以上。东风本田一位人士告诉第一财经，该公司部分主销车型减产幅度甚至达到了80%。

芯片短缺已经影响了汽车消费终端的供需平衡。北京奔驰一家4S店销售经理说，奔驰E级和GLC基本没有现货，提车周期在两三个月左右。宝马4S店销售顾问也透露，3系和5系提车都要等两个月左右，7系仅740有现车，730订货周期大概一个月。

至于合资品牌，第一财经指出，一汽大众速腾、宝来、迈腾最近都极度缺车，同为大众系的上汽大众主要是朗逸受芯片短缺的影响较大，提车周期从一至两周拉长到四至五周。

不过，芯片短缺虽然导致汽车产量减少，但也提升了市场上汽车的价格。报道提到，由于无车可卖，近期有经销商拉高了新车的售价。

“库存充足的时候，经销商卖车的时候心理是有底的，现在并不是，销售顾问卖车的时候可能是没底的。没有车的时候，经销商可能会惜售。”一汽大众销售公司总经理郭永锋说。