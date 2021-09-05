支联会拒交资料 港保安局：立即悬崖勒马

针对香港支联会表明，不会向香港警务处国家安全处提交任何资料，香港保安局发声明回应，如有违法行为，执法部门必定依法跟进。“有关团体须立即悬崖勒马，以免承担法律风险。”

综合《星岛日报》、网媒“香港01”报道，保安局今天下午发声明称，注意到有团体公然表示，将拒绝配合警方依法根据《香港国安法》下的《实施细则》附表5提交资料的要求，对此作出严正警告。

报道引用声明指出：“危害国家安全是非常严重的罪行，所造成的后果严重，必须採取措施以防范和制止有关行为。为了有效防范和制止危害国家安全罪行的发生，执法人员有需要取得有关某些外国或台湾政治性组织，及外国或台湾代理人的资料。”

保安局也在声明中提到，执法部门是根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而採取其执法行动，保安局支持警方依法进行执法行动。

“《实施细则》附表5已订明不遵守有关提交资料要求的后果，包括罚款和监禁。如有违法行为，执法部门必定依法跟进。有关团体须立即悬崖勒马，以免承担法律风险。”

据网媒“香港01”报道，支联会副主席邹幸彤今早在记者会上说，支联会不会向警务处国家安全处提交任何资料；她批评警方此举开坏先例，可以无限追溯期地要求交任何资料。

香港《文汇报》上周报道，香港警方早前引用《香港国安法》第43条实施细则，去信约十名支联会董事及干事，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们于下周二（9月7日）或之前向警方提交所需资料，包括自成立以来的成员及职员资料等。