COVAX第三批41万剂阿斯利康疫苗抵台

台湾透过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）获配的第三批阿斯利康疫苗，今天下午近4时运抵桃园国际机场。据报，这批疫苗共有41.04万剂。

据《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说，这批疫苗是台湾透过COVAX机制採购476万剂疫苗的一部分，目前计有102万剂阿斯利康疫苗到货，分别为首批4月4日19.92万剂、第二批5月19日41.04万剂，以及这批41.04万剂。

据报道，今天运抵台湾的这批疫苗待完成通关程序后，将直接运送至指定冷储物流中心进行后续检验封缄作业，再由指挥中心统筹规划运用，疫苗效期至今年11月30日。

指挥官陈时中也说，今早有波兰政府所提供的40万剂阿斯利康疫苗抵台，有效期限同样至11月30日。他并说，自己今早有去接机，“我们要向波兰政府表达非常大的谢意”。

台湾总统府发言人张惇涵昨晚表示，总统府感谢波兰政府的真挚情谊。

张惇涵也说，波兰是继立陶宛、斯洛伐克、捷克后，第四个宣布捐赠台湾疫苗的欧盟会员国。在去年欧洲疫情严峻之际，台湾曾捐赠总计100万片医疗口罩等防疫物资给波兰；而今年5月台湾面临新一波疫情挑战之时，波兰则捐赠防护衣予台北市政府。这再次彰显民主国家间共同抗疫、相互扶持的“善的循环”。