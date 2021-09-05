港中联办：支联会解体已是“政治事实”

香港中联办今天说，支联会宣布启动解散表决程序，其解体已是“政治事实”。

香港中联办今天以发言人名义，在官网发表针对支联会的谈话。根据内容，中联办发言人形容，实际上今年以来支联会分崩离析早成“僵尸”，走向彻底灭亡只是时间问题。

发言人强调，在香港法治环境和历史大势下，一切反中乱港组织都不会再有作乱空间，支联会垮台是大势所趋、人心所向。

发言人指出，中国共产党是宪法规定的中国特色社会主义的领导者，也是“一国两制”事业的创立者、领航者和维护者。支联会从成立第一天起就将颠覆国家政权、推翻执政党的领导作为其政治纲领，过去30多年来，他们借“民主”之名、行反中乱港之实，从未停止过煽动对国家、对执政党的仇恨，肆意挑战国家安全底线。

“过去两年更是变本加厉地举办非法集会、煽动暴力对抗，组建所谓网上‘人权博物馆’展示‘港独’口号，毫不掩饰地游说外国组织干预香港事务、甚至公开推动美国制裁香港，图谋‘揽炒香港’、推动‘颜色革命’，其所作所为严重损害国家及香港的根本和整体利益。”

发言人称，香港国安法颁布实施后，支联会的一些成员团体陆续宣布退出，该组织煽动反中乱港活动、制造社会动荡的能量已尽。其在法治利刃和舆论压力下被迫启动解散表决程序，更可谓大势使然。

发言人说：“在香港实现由乱及治的今天，一个顽固坚持对抗中央立场、煽动颠覆国家政治体制的组织行将覆灭，这是历史大势所趋，也是法治社会的必然。”

香港支联会今天召开记者会，并表明不会向香港警务处国家安全处提交任何资料；同时宣布，该组织将于9月25日召开特别会员大会，以投票表决解散议案；支联会常委8月底召开常委会，会上通过解散支联会的决定，但有关决议仍需待会员大会通过。

香港《文汇报》上周报道，香港警方早前引用《香港国安法》第43条实施细则，去信约十名支联会董事及干事，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们于下周二（9月7日）或之前向警方提交所需资料，包括自成立以来的成员及职员资料等。

发言人也表示，一切危害国家安全、破坏香港社会秩序的违法组织都逃脱不了法律的制裁。香港警方引用香港国安法疑支联会为“外国代理人”，要求交待提供相关资料，完全是依法行事。但时至今日，支联会仍无半点对法律的敬畏之心、无丝毫对过往的悔过之意，甚至负隅顽抗，拒绝按警方要求提供资料。

发言人最后指出，多年来一些反中乱港组织在境外势力的豢养下，甘为傀儡，闻笛起舞，毒害香港，流恶难尽，但法网恢恢疏而不漏，时代潮流浩浩荡荡，他们终究只能哀叹“无可奈何花落去”。

“历史将继续证明，反中乱港势力无法无天、肆意妄为的日子一去不返了。”

支联会（全称：香港市民支持爱国民主运动联合会）是香港一个民间组织，1989年成立。