谢霆锋称已申请退掉加拿大籍 登微博热搜

近年深耕中国大陆市场的香港知名艺人谢霆锋披露，已申请退掉其加拿大国籍。他并强调：“其实我是在香港出生，所以我本来就是一个中国人。”

中国中央电视台电影频道官方微博“中国电影报道”，昨天傍晚发布谢霆锋做客《蓝羽会客室》访谈节目的片段。

谢霆锋在节目上说，最近在刷主演电影《怒火》评论时，看到一些是针对其国籍的质疑。他对此回应：“其实我是在香港出生，所以我本来就是一个中国人，但我看到这样的评论，我心里面会‘哎呀’一声，怎么会有这个说法呢？其实我也已经把我退掉加拿大国籍的这个，已经在申请了。”

谢霆锋也说：“美食也好、音乐也好、动作电影也好，就真的是觉得自己是有这个心，或是说这个责任感去把咱们祖国这么好的东西，去传播给世界。”

公开资料显示，今年41岁的谢霆锋出生于香港，1987年随父母移居加拿大。

对于谢霆锋称已申请退掉加拿大国籍，许多大陆网民叫好支持：“谢霆锋就是个爱国家的一个人”、“谢霆锋身上有强烈的民族自豪感”、“谢霆锋从出生开始就是堂堂正正的中国人。”

“谢霆锋退出加拿大国籍”昨天也作为热搜话题登上微博热搜榜，截至今早，话题阅读3.8亿，讨论4.1万。

香港《明报》报道，自吴亦凡、郑爽等艺人相继被封杀后，中国网络上便开始流传一份下一波将被封杀的艺人名单——当中包括刘亦菲、王力宏、谢霆锋、李连杰等七人。而在名单上，还标注了他们目前拥有的外国国籍。

不过，目前这份网传的封杀名单未得到证实。同时，这些被点名的艺人，如今在中国网络上的各类表演节目视频及文字信息，也未出现被下架或删除等更动。