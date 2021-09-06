壹传媒董事全体辞职拟启动清盘

香港壹传媒昨天（5日）宣布，包括主席叶一坚在内的集团董事局成员全体辞职，并认为有序的清盘将最符合股东、债权人、雇员的最大利益。

据香港《星岛日报》报道，集团董事会成员们在声明中称，保安局局长早前援引《国家安全法》，冻结集团子公司的银行账户，包括《香港苹果日报》及其数码营运。公司今年6月停牌后，保安局指示集团，若使用未被冻结的帐户资金，用于替《香港苹果日报》及其数码营运业务支付任何费用，即属犯罪，意味着集团无法继续合法地支付电费、印刷费及员工薪金等，因此做出关闭《苹果日报》在港业务的决定。

董事会成员们也说，香港政府从未表明《香港苹果日报》发表的哪些文章涉嫌违反国家安全法。这种不确定性造成了一种恐惧气氛，导致公司在香港的剩余员工中有许多人辞职，包括负责壹传媒这间上市公司法规遵循事务的员工。

“我们在这事件中观察到，尽管没有审判和定罪，但在援引《国家安全法》后可以影响公司及其员工。根据这项新法律，公司可以在没有法院介入的情况下被迫进行清盘。”

在香港上市的壹传媒自6月17日起停牌后，财政司司长陈茂波7月宣布委任资深会计师调查壹传媒事务。

香港交易所上周向壹传媒刊发复牌指引称，壹传媒的停牌期限将于明年12月16日届满，若未能满足指引要求，将会被除牌。