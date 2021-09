被捕满千日 数百支持者吁中国释放两加拿大人

两名加拿大人康明凯和斯帕弗在中国被拘捕至今已满1000天,一群支持者昨天(5日)在加拿大示威,呼吁中国释放这两人。

据路透社报道,数百人在加拿大首都渥太华参加示威,一些参与者穿着印有“为康明凯和斯帕弗而游行(March for the Michaels)”和“为自由走7000步(7,000 steps for freedom)”字样的白色上衣,并举着印着“#带他们回家(#bringthemhome)”字样的布条。

康明凯和斯帕弗的家属在面簿上称,康明凯每天在牢里走7000步,以保持身心健康,斯帕弗则通过瑜伽、打坐和运动强健身心。

将在本月大选中寻求连任的总理特鲁多称,政府在过去的1000天通过各种方法向中国施压,并誓言在两人能与家人团聚前,不会停止让两人重获自由的行动。

中国法院上个月认定斯帕弗犯下境外刺探、非法提供国家秘密罪,判处斯帕弗有期徒刑11年,并处没收个人财产人民币5万元(1万0400新元),以及驱逐出境。康明凯被指控犯下境外刺探国家秘密、情报罪的案件还在进一步审理中。

中国官媒《环球时报》随后披露,斯帕弗和康明凯搜集大量机密级国家情报,而斯帕弗是康明凯的重要情报关系人。

尽管中国方面坚称斯帕弗的案件与孟晚舟引渡案无关,但由于孟晚舟案已进入首次判决前的最后一轮庭审,斯帕弗被驱逐出境的时间又尚未公布,有分析认为北京试图以此影响孟晚舟案判决。如果孟晚舟不被引渡,北京可能尽早将斯帕弗遣返加拿大。