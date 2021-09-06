瑞士名表涉辱华言论 代言人鹿晗解约

国际著名腕表品牌瑞士爱彼（Audemars Piguet）因其总裁疑似辱华言论，引起中国网民声讨，该品牌中国代言人鹿晗宣布终止与爱彼的合约。

此前，爱彼总裁的一则采访被曝光，他在采访中称台湾是“一个非常技术导向的国家”，引发风波。

爱彼官方微博前晚（4日）发文道歉说，“对于最近发生错误的表述，我们深表歉意。爱彼始终坚持一个中国的立场，坚定维护中国的国家主权和领土的完整性。”

但仍有很多网友对爱彼的道歉声明不买账，认为道歉分量不够，质疑声明没有盖公章，是“中国特供版声明”，外网应同步发文，也有网友要求“说错话”的总裁亲自露面道歉。

还有网友直接喊话品牌代言大使鹿晗，认为鹿晗方此时也应站出来表个态。

鹿晗工作室官方微博昨天（5日）发布声明说，“Audemars Piguet（”爱彼“）品牌公开发表的不当言论，严重违反”一个中国“原则。

声明说，本着负责任的态度，鹿晗方面敦促爱彼品牌以中英文对照方式在全球平台上公开致歉，反复沟通未果，“基于此，鹿晗即日起终止与爱彼品牌的合作关系”。

声明还强调，“国家利益高于一切，鹿晗与鹿晗工作室坚决捍卫国家主权和领土完整”。

中国官方近期重拳整肃娱乐乱象，广电总局本月2日发出通知，要求广电机构和网络视听平台在节目演员和嘉宾选用上严格把关，“政治立场不正确、与党和国家离心离德的人员坚决不用”，并要求杜绝“娘炮”等畸形审美。

此前，中国官媒发文呼吁遏制“娘炮形象”等畸形审美，中国网旗下的“政视频”在发表该类型文章时使用了鹿晗等流量明星的照片，一度引发粉丝强烈不满。

爱彼是世界著名三大制表品牌之一，1875年在瑞士创立，是世界知名的家族企业。