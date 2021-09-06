【图集】黑天鹅现身天安门广场中国网民讨论其寓意

一只黑天鹅昨天（5日）早上出现在北京天安门广场，吸引民众驻足围观，也引发中国网民对黑天鹅寓意的讨论。

据中国《北京日报》和《环球时报》报道，黑天鹅是在升旗仪式结束后降落在天安门广场，但没有飞走的意思。工作人员随后进行秩序维护，疏散围观游客并联系有关部门。

有网民称，早上7时10分下起中雨，黑天鹅委婉拒绝了工作人员给它撑伞挡雨的照顾，仍然没有飞走的意向。动物保护部门在早上8时将黑天鹅接走。

中国野生动物救护中心专家史洋猜测，这只黑天鹅可能是今年刚繁殖的幼鸟，被父母亲赶出来，误入天安门广场。史洋介绍，黑天鹅每年都会把孩子赶出家门，然后繁殖下一窝。

严格意义上来说，黑天鹅并不是野生动物，而是人工养殖的禽鸟，也不是中国的原生物种。黑天鹅的老家在南半球，因外形优雅好看，前些年被不少中国公园引进用于观赏。据推断，这只黑天鹅也是从附近的公园中飞来的。

黑天鹅引发中国网民讨论，有人认为黑天鹅的出现表示天降祥瑞，有人打趣说黑天鹅是来看升旗的，也有网民猜测会发生“黑天鹅事件”。黑天鹅事件指的是非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应等。

黑天鹅在北京活得相当舒适，繁殖速度比较快，但作为外来物种，在一定程度上挤压了中国雁鸭类动物的生存空间，需要进一步加强管理。

随着天气渐渐变暖，在北京圆明园狮子林度过冬天的黑天鹅一家开始活跃起来。（互联网）

黑天鹅爸爸和妈妈带着六个宝宝在冰面上走过。（互联网）