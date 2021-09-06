徐雷任京东总裁 刘强东更多投入乡村振兴事业

中国电子商务巨头京东集团今天（6日）宣布人事调整，京东零售CEO徐雷升任集团总裁，将负责各业务板块的日常运营和协同发展，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。

据澎湃新闻报道，京东集团称，徐雷升任京东集团总裁协助刘强东开展相关业务工作后，刘强东将把更多时间投入到“长期战略设计、年轻CEO培养和乡村振兴事业”中。

京东零售CEO一职将由京东健康CEO辛利军接任，京东健康医药部负责人金恩林将出任京东健康CEO。

京东称，徐雷自加入京东十余年尤其是2018年7月担任零售CEO以来，连续三年带领零售业务实现高质量增长。辛利军加入京东近十年尤其是2019年负责健康业务以来，成功实现了业务从0到1的突破，金恩林带领京东健康医药团队实现了持续的业绩高增长。

中国监管部门正对中国一些大型科技公司采取整治行动，包括开展反垄断调查和罚款，以及抨击剥削工人和侵犯消费者权益的企业政策等。

京东集团上个月23日公布今年二季度业绩，徐雷当时在业绩会上说，针对国家监管京东正在主动自查，已经完成了自查和整改，内部已建立监测体系，避免违反国家规定，因此监管对京东影响不大。

另据《工人日报》报道，京东已在上月30日成立了工会，京东称，一些地方分支在过去几年成立了工会，新工会则是在集团层面成立的，旨在协调规划和资源。京东集团工会下一步将全面推进工会组织、工作、服务的“三覆盖”工作。