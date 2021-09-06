横琴粤澳合作区方案出炉 采双主任制领导架构

中国官方公布《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，定下合作区范围和发展目标，提出发现新产业，以促进澳门经济适度多元。粤澳双方也会联合组建合作区管理委员会，由广东省长和澳门特首共同担任管委会主任。

据新华社昨天（5日）报道，合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”；横琴与中华人民共和国关境内其他地区（以下简称内地）之间设为“二线”。

中国官方将进行合作区分区分类施策管理，澳门大学横琴校区和横琴口岸澳门管辖区，由全国人大常委会授权澳门特区政府管理，适用澳门有关制度和规定，与其他区域物理围网隔离。

在合作区管理委员会方面，除了双主任制之外，澳门也会委派一名常务副主任，其他副主任由粤澳双方协商确定。成员单位包括广东省和澳门特别行政区有关部门、珠海市政府等。

方案强调，做好合作区属地管理工作，合作区上升为广东省管理，成立广东省委和省政府派出机构，集中精力抓好中共建设、国家安全、刑事司法、社会治安等工作，履行好属地管理职能，积极主动配合合作区管理和执行机构推进合作区开发建设。

方案也提出三项发展目标。到了2024年，即澳门回归25周年时，粤澳共商共建共管共享体制机制运作顺畅，创新要素明显集聚，特色产业加快发展，公共服务和社会保障体系与澳门有序衔接，在合作区居住、就业的澳门居民大幅增加，琴澳一体化发展格局初步建立，促进澳门经济适度多元发展的支撑作用初步显现。

到了2029年，即澳门回归30周年时，合作区与澳门经济高度协同、规则深度衔接的制度体系全面确立，各类要素跨境流动高效便捷，特色产业发展形成规模，公共服务和社会保障体系更加完善，琴澳一体化发展水平进一步提升，促进澳门经济适度多元发展取得显著成效。

到了2035年，“一国两制”强大生命力和优越性全面彰显，合作区经济实力和科技竞争力大幅提升，公共服务和社会保障体系高效运转，琴澳一体化发展体制机制更加完善，促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。

为了促进澳门经济适度多元，方案也提出发展科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业，以及现代金融产业。

澳门特区政府认为，这是中央政府支持澳门经济适度多元发展、丰富“一国两制”实践的重大部署，为澳门长远发展注入新动力，为澳门缔造良好新机遇，对总体方案的出台表示热烈欢迎和衷心感谢。

