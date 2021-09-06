北京证券交易所公布领导班子，董事长为徐明，副董事长兼总经理为隋强。

微信公号“长安街知事”昨天（5日）报道，信息平台天眼查的信息显示，除了徐明和隋强之外，其他公司董事为陈永民、李继尊、贾文勤、李永春、张梅、周贵华、王宗成，以及王丽。党小卉则出任监事会主席。

中国国家主席习近平上周四（2日）宣布，将设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。交易所随后注册成立有限责任公司，中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司为唯一股东，徐明也是全国中小企业股份转让系统的董事长。

外界关注北京证券交易所成立后，对其他交易所所造成的影响。香港金融业界人士和学者认为，港交所和中国大陆交易所的定位不同，相信不会构成竞争。

香港浸会大学财务及决策学系副教授麦萃才早前接受《联合早报》访问时认为，撇除中美金融战等政治因素不谈，北京此举明显有金融方面的考虑，“目前中国的三大证券交易所：上海、深圳和香港，都在南方。北京作为中国的政治中心，当地又有中关村，有不少创新科技中小公司，成立相关的证券交易所是很正常的做法。”

麦萃才指出，港交所一向扮演中国大陆企业“走出去”集资的桥樑，深圳近年主力为创新企业集资，上海则是传统国有A股的上市场地。北京证交所以服务中小企业为主，定位与沪深及香港交易所明显有别，故对港交所的影响不大。

安永会计师事务所华南地区主管合伙人兼亚太区上市服务主管蔡伟荣也认为，北京一直没有证券交易所，而中国在不同层面都有资本需要，可以多容纳一家证券交易所。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部高级分析员陈怡瑾认为，北京证券交易所不会对新加坡交易所构成严重的竞争。多年来，新交所的龙筹股已经减少。

新加坡交易所中国区主席、董事总经理陈庆早前说，北京证券交易所的设立标志着中国金融市场的进一步发展，强调服务创新型中小企业，持续加强市场韧性和多元化程度。中国资本市场的创新和国际化吸引了全球投资者不断发掘日益增多的中国机遇的兴趣。

陈庆说，新交所作为一个国际多元资产交易和融资平台，愿意且能对此提供有力支持。“中国企业在不同的发展阶段需要相应的融资支持，新交所可在当中发挥积极的推动作用，通过我们在一带一路战略上的影响力及国际资本市场直接融资（股票和债券）上的经验，帮助计划在东南亚及亚太市场发展的企业获取全球资本。”

