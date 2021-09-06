郭台铭隔离期满出关 估9月中下旬周周有疫苗

日前赴欧洲催货德国BioNTech（简称BNT，也称辉瑞、复必泰）疫苗的鸿海创办人郭台铭今早（6日）结束隔离，他透露说，9月中下旬每周七八十万剂数量的疫苗会“周周到货”。

台湾疫苗持续不足，由台积电、鸿海的永龄基金会与慈济基金会取得政府授权采购的首批BNT疫苗本月2日抵台。

据台湾《联合报》报道，在8月初前往捷克催货的郭台铭8月底返台，今天清晨在隔离14天期满后出关，他隔着落地窗玻璃展示字条对媒体表示，谢谢大家彻夜等候，但碍于防疫规定不能从正门进出，只能隔窗向大家问候。

郭台铭今早还在面簿发文说，结束14天隔离期，进入七天自主管理，“今日恢复往日上班工作的心情，一切如常，感谢大家关心！”

针对外界关注疫苗到货进度，郭台铭透露，除了第二批简体中文标签的疫苗应在本周结束前到货外，客制化标签的首批疫苗有望在中秋节左右抵台。

他写道，后续预计每周70-80万剂数量的疫苗会“周周到货”，先尽快达成本年度800-900万的目标量，但也正在努力争取更多数量的疫苗今年抵台。

对于媒体关注第二批BNT到货时他是否会前往接机，郭台铭表示目前没有这样规划，避免劳师动众，“疫苗能到最重要”。

郭台铭上月23日也在面簿分享隔离防疫生活，他说，创业至今的四十多年，这是他第一次在同一旅馆、同一房间住14天，“人生70初体验”。

他说，这段时间将用会议和世界保持联系，用运动和健康维持关系，感谢欧洲行达成阶段性成果。